В Грузии врача и директора больницы задержали за выдачу поддельных ковид-сертификатов

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали директора и врача тбилисской клиники за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», обвиняемые работают в медицинском центре №4. Следствие установило, что за определенную сумму они изготовили и выдали гражданину поддельный сертификат о прививке вакциной Pfizer–BioNTech. При этом они незаконно зарегистрировали пациента на сайте Национального центра контроля заболеваний (NCDC), и он получил «зеленый» статус и ковид-паспорт.

В СГБ Грузии добавили, что это не единственный подобный случай. Утверждается, что поддельные справки о вакцинации обвиняемые выдавали систематически, регистрируя при этом своих клиентов в базе NCDC.

СГБ Грузии занимается выявлением лиц, получивших фальшивые сертификаты, а также проводит инвентаризацию в медицинском центре для установления законности трат на переданные вакцины.

Следствие начато по статьям «коммерческий подкуп» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», что предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.