Американские СМИ: США смогут увеличить число работников посольства в Москве

Представители США и России достигли предварительного соглашения о предоставлении виз сотрудникам американского посольства в Москве, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Соглашение в случае его одобрения поможет восстановить деятельность различных подразделений посольства, включая консульский отдел, которые сократили или прекратили активность в последнее время в результате резкого снижения численности персонала посольства, ставшего результатом неспособности двух сторон договориться об условиях работы сотрудников посольств в обеих странах.

Пять лет назад в американском посольстве в Москве работало 1200 человек, сейчас - 120. В мае Россия объявила США недружественной страной и запретила нанимать на работу в американскую дипломатическую миссию российских граждан, что привело к сокращению штатов на 200 человек. В соответствии с существующими правилами, США имеют право увеличить число работающих в посольстве до 455 человек, однако Москва в течение нескольких месяцев отвечает отказом на запросы Госдепартамента о выдаче виз для работников посольства.

В последние дни противостояние усугубилось после того, как Россия потребовала от американских посольских служащих, проработавших в России более трех лет, покинуть страну к 31 января. Это решение стало ответом на подобный шаг Соединенных Штатов, о котором было объявлено ранее. Вашингтон заявляет, что Россия может прислать на место убывших новых сотрудников.

Источники Washington Post в Госдепартаменте говорят, что если проблема с пополнением штатов посольства не будет решена в ближайшее время, то ему придется фактически приостановить деятельность.

В пятницу вечером сообщение Washington Post было подтверждено агентством Reuters, которое ссылается на представителя Госдепартамента. Однако посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует агентство ТАСС, заявил о том, что ему ничего не известно о разрешении проблемы выдачи виз.