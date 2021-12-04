Председателя «Национального движения» вызвали на опрос в СГБ

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия вызван на опрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Публикация содержит скрины сообщения, полученного Мелия от следователя Ираклия Капланишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«По делу, находящемуся у меня в производстве, возникла необходимость опросить вас в качестве свидетеля по вашим публичным заявлениям», - сказано в сообщении представителя СГБ.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии расценил факт, как «продолжение паранойи режима». При этом он подтвердил, что явится в СГБ, а после сообщит общественности о подробностях. Мелия подчеркнул, что в производстве у Капланишвили находится дело о государственном перевороте. Судя по всему, вопросы следователя будут касаться именно его.

Оппозиционер не уточнил, о каком именно случае идет речь. За последние годы Служба госбезопасности неоднократно начинала расследование по факту заговора в целях захвата государственной власти. В последний раз это произошло в конце октября 2021 года.

Тогда в СГБ заявили, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти.