Михаил Саакашвили обратился к грузинским медикам

Члены консилиума, сформированного по поручению правительства, заявили об отсутствии необходимости ежедневных визитов к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Саакашвили проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки. 20 октября третьего президента перевели туда из тюремной больницы в Тбилиси.

«На данном этапе необходимости ежедневной включенности нас, членов консилиума, нет. Конечно же, при первой необходимости мы объявимся без промедлений. Мы обязательно будем видеть его хотя бы раз в пять дней», - заявила сегодня журналистам врач Нино Шарашенидзе после встречи с пациентом, передает агентство «Новости-Грузия».

Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, она отметила, что его «общий терапевтический статус стабильный», а особых жалоб – нет. Экс-президент употребляет твердую пищу и принимает медикаменты. «Периодически у него появляется общая слабость, которая особенно заметна после его эмоциональной или физической активности. И вчера был эпизод высокого артериального давления, которое очень скоро урегулировали», - сказала Шарашенидзе.

Оппозиционный телеканал «Мтавари» сообщает, что в течение одной недели Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Журналисты подчеркивают, что эту информацию им подтвердили источники как в Горийском госпитале, так и в пенитенциарной системе.

Адвокат Дмитрий Садзаглишвили считает, что полноценное лечение Саакашвили в тюрьме будет невозможно. Юрист подчеркнул, что реабилитация потребовалась экс-президенту не только из-за продолжительной голодовки, но и из-за «бесчеловечного обращения» в глданской тюрьме, куда политика перевели 8 ноября против его воли.

«Все понимают, что процесс не будет легким и краткосрочным… Я не знаю, насколько в условиях, в которых находился Саакашвили, будет возможна его полная реабилитация с учетом того, что ему не предоставляют возможности лечения на свободе», - сказал Садзаглишвили.

В тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили должен продолжить отбывать вынесенный ему ранее заочно приговор – суд счел его виновным в совершении должностных преступлений, приговорив к шести годам тюрьмы. При этом срок заключения экс-президента может увеличиться - в данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.