МВД сообщило о раскрытии убийства подростка в Тбилиси

Двое подростков задержаны в Тбилиси по делу об убийстве несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Убийство произошло накануне вечером на улице Лиахви в столичном районе Санзона. Погибший – 17-летний Д.К..

Полицейские задержали Л.И. 2005 года рождения по обвинению в умышленном убийстве заведомо для виновного несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, а П.В. 2004 года рождения – по обвинению в недонесении об особо тяжком преступлении.

Следствие установило, что 4 декабря на почве конфликта Л.И. холодным оружием нанес жертве ранения и скрылся с места преступления. Вместе с ним на месте находился П.В., который был свидетелем произошедшего, но не сообщил о факте в полицию.

Жильцы близлежащих домов доставили раненого в больницу, однако к тому времени он был уже мертв. В клинике журналистам сообщили, что у подростка было ранение в области сердца.

Полиции удалось задержать обвиняемых по горячим следам. Следствие продолжается по пункту «б» части 2 статьи 109 и части 3 статьи 376 УК Грузии.