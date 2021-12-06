Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 180

Стоимость двух самых популярных в России новогодних салатов, оливье и селедки под шубой, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 15 и 25 процентов - соответственно. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

За год подорожали все ингредиенты салата оливье. Сильнее всего изменилась стоимость овощей. Так, например, цена картофеля выросла почти на 80 процентов, моркови на 40 процентов, а репчатого лука на треть. Майонез и яйца подорожали на 28 процентов. Минимальный рост в 9 процентов был у консервированных овощей.

Аналогичная ситуация с селёдкой под шубой. За год ни один ингредиент этого блюда не подешевел. Минимально подорожала сама селёдка — на 11 процентов.



По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в ноябре увеличилась до 10 процентов. Одним из главных факторов подорожания продуктов в России и мире эксперты считают пандемию. Также на росте цен на сельхозпродукцию сказались сложные погодные условия — в частности, засуха, которая затронула этим летом многие российские регионы. По оценкам экспертов, из-за плохого урожая винограда в России в декабре примерно на 15–20 процентов подорожает вино. Производители сладостей объявили о повышении цен на свои товары ещё в ноябре.

В преддверии новогодних праздников подорожали не только продукты. Цены на искусственные ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30 процентов. Также в среднем на 10 процентов растет и стоимость настоящих деревьев, сообщает РБК. На 15 процентов выросла стоимость услуг аниматоров (Деда Мороза и Снегурочки) на Новый год.

В среднем россияне собираются потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы более 18 тысяч рублей на человека без учёта подарков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом SuperJob. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы – более 23 тысяч рублей, а самый маленький — Волгограда – 14 тысяч рублей.