Главой абхазского МВД назначен Вальтер Бутба

В Германии партия "Союз-90"/"Зелёные" одобрила коалиционное соглашение со Свободной демократическоё партией и с социал-демократами. Ранее за участие в "светофоре" – это название коалиции по цветам трёх партий – проголосовали свободные демократы и социал-демократы. Таким образом, соглашение будет подписано в ближайшее время.

Ожидается, что Бундестаг 8 декабря изберёт социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. По всей вероятности, посты в новом правительстве ФРГ займут девять мужчин и восемь женщин. На это обращает внимание агентство dpa. Министром иностранных дел станет представительница "Зелёных" Анналена Бербок.

Будущее коалиционное правительство планирует увеличить инвестиции в цифровизацию и зелёные технологии. Кроме того, в 2023 году Бундестаг намерен вернуться к стратегии "чёрный ноль", когда запланированные расходы покрываются не за счёт новых кредитов, а исключительно за счёт доходов бюджета.

Новое правительство Германии также обещало предоставить безвизовый въезд россиянам в возрасте до 25 лет, упростить получение гражданства, вида на жительство и убежище.

Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежала экс-канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте. Социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Выборы в Германии проходили впервые без Меркель. Ещё до голосования она сообщила, что не будет претендовать на должность канцлера. Торжественная церемония в честь проводов Меркель с поста прошла в Берлине 3 декабря. Официально Меркель уйдёт в отставку до 8 декабря.

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