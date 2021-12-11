Натия Турнава: Грузия готова подписать соглашение о свободной торговле с США

«Обращение американских конгрессменов своевременное, Грузия полностью готова подписать соглашение о свободной торговле с США», - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Конгрессмены США направили письмо торговому представителю США Кэтрин Тай, в котором призвали к укреплению торговых и инвестиционных связей между США и Грузией, сообщает Общественный вещатель Грузии.

«Грузия - важнейший союзник США. Грузия, как развивающаяся демократия, нуждается в проведении значительных политических и экономических реформ, которые будут способствовать укреплению стабильности в регионе Кавказа. Расширение торговых отношений с США еще больше ускорило бы эти реформы», - говорится в письме.

В письме подчеркивается ключевое географическое положение Грузии, что делает ее идеальным партнером в свете глобальной напряженности и нестабильности, существующей в мире. Конгрессмены отметили, что торговые отношения между США и Грузией основаны на таком прочном фундаменте, как «Рамочное соглашение о торговле и инвестициях», торговый диалог на высоком уровне и двустороннее инвестиционное соглашение. Европейский союз также признает Грузию ценным партнером, в том числе с точки зрения энергетической безопасности, о чем свидетельствует «Соглашение об ассоциации с ЕС», включая «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли».

По мнению американских конгрессменов, сегодня, когда одной из основных вызовов для Грузии является рост и развитие экономики, укрепление торговых и инвестиционных связей с Соединенными Штатами придаст мощный импульс рыночным реформам и инвестиционной политике в Грузии, а также откроет путь для продвижения американских товаров и услуг на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Восточной Европы.

Турнава прокомментировал письмо группы американских конгрессменов с призывом к торговому представителю США укрепить торговые и инвестиционные связи с Грузией. «Мы, власть в целом, проделали для этого большую работу. Минэкономики за последние годы очень активно поработало с Торговым представительством США, чтобы создать все предварительные условия для того, чтобы непосредственно перейти уже к переговорам», - сказала она.