Коронавирус в Грузии: 2 922 новых случая заражения, 36 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 922 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 35,8 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,15%, за последние две недели – 7,88%, а за последнюю неделю – 7,42%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 889 286.

Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 380. В Имерети выявили 481 случай заражения, Самегрело и Земо Сванети – 185, в Квемо Картли – 178, в Шида Картли – 171, в Аджарии – 162, в Кахетии – 149, в Гурии – 81, в Мцхета-Мтианети – 60, в Самцхе-Джавахети – 51, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.

От ковида умерли еще 36 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 731.

Выздоровели 4 999 человек, их общее число выросло до 832 675.

На данный момент в Грузии 43 854 активных случая коронавируса. Из них 6 142 пациента (более 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 554 больных тяжелое, 321 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 193 гражданина остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 36 519 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – более 39,1 тысячи.