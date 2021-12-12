В цхинвальский медцентр за сутки госпитализированы трое больных с COVID-19

В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра за минувшие сутки госпитализированы три человека с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 65 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 12 декабря, заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.

«Выписан из стационара один человек, еще один человек - мужчина (71 год) скончался от последствий коронавируса», - сказала Туаева.

Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило более 10 тысяч человек, более 9 тысяч - выздоровели, скончались от последствий ковида - 186 человек.