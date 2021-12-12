В Грузии утвердили новые правила работы детсадов из-за COVID-19

С 13 декабря в дошкольных учреждениях Грузии начнут действовать новые правила реагирования на случаи заражения COVID-19. Регламент обнародовала Служба инспекции труда Минздрава Грузии.

Согласно новым правилам, теперь контакты заболевших будут разделять на две группы: высокого и низкого риска. К первым отнесли лиц, которые контактировали с инфицированным без защитной маски или же в течение продолжительного времени (более 15 минут) на близком расстоянии.

Если кто-либо из воспитанников почувствует недомогание, воспитатель переведет его в изолированное помещение до приезда родителей. В случае инфицирования воспитанника или сотрудников дошкольного учреждения, администрация выявляет близкие контакты заболевшего. Далее информацию передают мэрии и муниципальной службе здравоохранения, которые оценивают риски и принимают решение о продолжительности, а также масштабах карантина - коснется это отдельной группы или же всего сада.

Информация о контактах должна быть обработана в течение 12 часов, после чего даются рекомендации.

Для лиц из категории высокого риска необходимо соблюдение карантина или самоизоляции. В том случае, если лицо вакцинировано, то в самоизоляции и карантине нет необходимости. Достаточно сделать быстрый тест на третий и пятый день после контакта с инфицированным. При этом не должно быть каких-либо симптомов заболевания. Для лиц, которые относятся к низкому риску, тестирование и самоизоляция необязательны.

Так как вирус может распространяться и через зараженные поверхности и способен сохраняться до трех дней, то особое внимание уделяется дезинфекции помещений, температуре воды при мытье посуды, а также подаче пищи. С воспитанниками проводится разъяснительная работа, чтобы избежать излишних касаний лица, а волосы детей должны быть аккуратно собраны. Также не рекомендуется обнимать друг друга или меняться игрушками. Воспитатели должны следить, чтобы воспитанники тщательно мыли руки как перед едой, так и после. Каждые два-три часа следует проветривать помещения.

Не разрешается приводить в детский сад детей с признаками респираторных заболеваний, а также детей у родителей или членов семей которых обнаружена инфекция. После выздоровления воспитанника или воспитателя решение об его возвращении принимает врач и нет необходимости делать ПЦР-тест, так как его результат не всегда свидетельствует о выздоровлении.