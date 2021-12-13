В Абхазии за два дня от коронавируса скончались пять пациентов

Проходящий курс реабилитации в условиях заключения Михаил Саакашвили мало двигается, поэтому ему назначили тренера. Кроме того, с завтрашнего дня голодавший 50 дней экс-президент переходит на обычный режим питания. Об этом журналистам сегодня сообщила эндокринолог, член государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.

Консилиум, созданный по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посетил Саакашвили 13 декабря для плановой проверки. Медики сочли лабораторные показатели экс-президента удовлетворительными. По их словам, на данный момент никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не наблюдается: у него нет дефицита ни одного витамина, а с завтрашнего дня он перейдет на нормальное смешанное питание, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саакашвили объявил голодовку в знак протеста 1 октября, в день задержания. Он прекратил голодовку 20 ноября, после того, как власти перевели его из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. Призыв к Саакашвили прекратить голодовку направил Страсбургский суд по правам человека, который рассматривает иск адвокатов экс-президента.

«Он уже столько времени находится здесь, до того был в учреждении №18. Слабость вызвана тем, что он не двигался ни тут, ни там. У него самого нет желания много двигаться и тренироваться. Мы и две недели назад просили его начать тренировки. Привели тренера, чтобы он вместе с ним занимался. Это тоже связано с эмоциональными травмами, ментальным здоровьем. У человека должно быть желание заниматься спортом и становиться сильнее. Психическое здоровье могут оценить только психиатры. Было бы хорошо, если бы психиатры, которые всегда говорят о лечении, вместо этого определились бы с диагнозом», - сказала Гиоргадзе.

Консилиум решил, что методист составит для Саакашвили план физических нагрузок.

«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается. Сегодня вечером он не согласился с большей физической активностью. Но мы получили его подтверждение, что он будет активнее вместе с методистом и будет выполнять задания, которые разработает для него врач-специалист», - пояснила гематолог, член консилиума Нино Шарашенидзе.

По словам гематолога, у экс-президента периодически наблюдается слабость, которая обостряется во второй половине дня. Врачи отмечают, что Саакашвили устает от визитов, от эмоций, которые он получает, когда смотрит телевизор. Шарашенидзе также подтвердила, что Саакашвили с детства страдает хронической анемией. По словам врача, это хроническое состояние, полностью адаптированное на те показатели гемоглобина, которые у него с детства. У этого заболевания бывают обострения, однако на этом этапе основная болезнь не обострялась.