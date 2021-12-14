Суд разрешил грузинской авиакомпании Myway Airlines возобновить полеты

Грузинская авиакомпания Myway Airlines через суд добилась приостановки действия запрета на полеты. Об этом говорится в заявлении авиакомпании в Facebook, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Myway Airlines, в котором требовалось приостановить действие распоряжения Агентства гражданской авиации об отзыве лицензии на авиаперевозки. В ближайшее время авиакомпания сможет возобновить полеты», – сообщили в авиакомпании.

Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines по причине нарушения законодательства. В частности, было заявлено, что владельцем 89% акций компании стал иностранный гражданин. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.

Как утверждают в ведомстве, после начала производства MyWay Airlines имитировала коммерческую сделку, по которой часть акций была переоформлена на гражданина Грузии. Позже агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, говорилось в заявлении ведомства.

9 декабря авиакомпания подала иск в Тбилисский городской суд, чтобы оспорить это решение.

Myway Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов.