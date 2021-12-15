Оппозиция обвинила губернатора Кахети в «пьяном ДТП» – чиновник ответил, что не пьет

Оппозиция выступила с громкими обвинениями в адрес губернатора Кахети Ираклия Шиошвили. В «Едином национальном движении» (ЕНД) утверждают, что чиновник попал в ДТП, сев за руль служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил сегодня на брифинге один из лидеров кахетинского отделения ЕНД Георгий Ботковели, случай произошел в прошлые выходные в поселке Цинандали, где проходила встреча членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».

«После всего этого губернатор Кахети Ираклий Шиошвили в состоянии опьянения поехал из Цинандали в Телави, и вы сами можете увидеть, в каком состоянии принадлежащая государству машина», – заявил Ботковели.

По его словам, в результате ДТП чиновник получил различные травмы и ему потребовалась медицинская помощь. Согласно информации ЕНД, когда губернатора доставили в больницу Телави, он скрыл правду, сообщив, что упал с лестницы.

Оппозиционер призвал МВД Грузии обнародовать результаты проверки на алкоголь.

«Я требую от МВД обнародовать результаты алкотеста, [проведенного] во время этого конкретного факта, где однозначно подтверждено, что он [Ираклий Шиошвили] был под воздействием алкоголя», – сказал он.

В комментарии телеканалу «Мтавари» Шиошвили подтвердил, что некоторое время назад действительно попал в аварию на служебном автомобиле, опровергнув при этом заявления оппозиции о «пьяном ДТП». По его словам, авария произошла на объездной дороге Бакурцихе-Телави, на следующий день после встречи партийной встречи в Цинандали. При этом губернатор подчеркнул, что недавно он перенес ковид, и врачи запретили употреблять ему алкоголь.

По информации «Мтавари», по факту ДТП полиция начала следствие, дело расследуют по статье 236 УК Грузии.