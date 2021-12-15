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Оппозиция обвинила губернатора Кахети в «пьяном ДТП» – чиновник ответил, что не пьет
Оппозиция выступила с громкими обвинениями в адрес губернатора Кахети Ираклия Шиошвили. В «Едином национальном движении» (ЕНД) утверждают, что чиновник попал в ДТП, сев за руль служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщил сегодня на брифинге один из лидеров кахетинского отделения ЕНД Георгий Ботковели, случай произошел в прошлые выходные в поселке Цинандали, где проходила встреча членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
«После всего этого губернатор Кахети Ираклий Шиошвили в состоянии опьянения поехал из Цинандали в Телави, и вы сами можете увидеть, в каком состоянии принадлежащая государству машина», – заявил Ботковели.
По его словам, в результате ДТП чиновник получил различные травмы и ему потребовалась медицинская помощь. Согласно информации ЕНД, когда губернатора доставили в больницу Телави, он скрыл правду, сообщив, что упал с лестницы.
Оппозиционер призвал МВД Грузии обнародовать результаты проверки на алкоголь.
«Я требую от МВД обнародовать результаты алкотеста, [проведенного] во время этого конкретного факта, где однозначно подтверждено, что он [Ираклий Шиошвили] был под воздействием алкоголя», – сказал он.
В комментарии телеканалу «Мтавари» Шиошвили подтвердил, что некоторое время назад действительно попал в аварию на служебном автомобиле, опровергнув при этом заявления оппозиции о «пьяном ДТП». По его словам, авария произошла на объездной дороге Бакурцихе-Телави, на следующий день после встречи партийной встречи в Цинандали. При этом губернатор подчеркнул, что недавно он перенес ковид, и врачи запретили употреблять ему алкоголь.
По информации «Мтавари», по факту ДТП полиция начала следствие, дело расследуют по статье 236 УК Грузии.
Другие новости дня
Гарибашвили заявил о необходимости ускорить интеграцию Грузии в НАТО
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Грузия располагает всеми инструментами для вступления в НАТО, и дело остается лишь за политическим решением стран-членов альянса. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
«Грузия достигла значительного прогресса на пути к евроатлантической интеграции. Мы верим, что настало время для активизации нашего процесса интеграции и принятия конкретных политических решений. Это будет четким сигналом для всех стран аспирантов в связи с тем, что целеустремленность, приверженности и неустанный труд приносит реальные результаты», – заявил Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина также добавил, что «членство в НАТО является главнейшим вопросом внешней политики Грузии и политики безопасности, которое поддерживает подавляющее большинство грузинского народа».
«Я хотел бы напомнить всем, что на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники решили, что Грузия станет членом Альянса. Тогда это было очень сильным посланием, и оно по-прежнему актуально сегодня. Именно поэтому мы активно работаем над практической реализацией решения Бухарестского саммита 2008 года. Каждое государство имеет суверенное право выбирать собственный внешнеполитический курс. Это решение является краеугольным камнем, на котором основан процесс членства Грузии в НАТО. Считаем, что успешная реализация этого выбора важна как для НАТО, так и для Грузии», – сказал премьер Грузии.
- В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
Космический зонд NASA впервые в истории «коснулся» Солнца
Космический зонд Parker впервые пролетел через солнечную корону и провёл замеры магнитных полей и образцов частиц. Об этом сообщает NASA. "Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца", – говорится в сообщении на сайте агентства.
Parker находится на расстоянии восьми с половиной миллионов километров от Солнца. Это рекорд сближения со звездой. Второй рекорд, установленный зондом, – максимальная скорость движения объекта, который создан людьми – почти 587 тысяч километров в час.
Аппарат назван в честь астрофизика Юджина Паркера. Зонд стартовал с Земли в августе 2018 года, а в ноябре он успешно приблизился к Солнцу на 24 миллиона километров и успешно передал первый сигнал.
Parker оснащён тепловым щитом, камерой, приборами для измерения магнитного и электрического полей в атмосфере Солнца и другими устройствами для наблюдения за звездой. Миссия Parker рассчитана на семь лет. За это время аппарат, по расчётам учёных, должен облететь Солнце 24 раза.
Мальта может первой в ЕС одобрить каннабис для личного использования
Парламент Мальты одобрил законопроект, позволяющий выращивать коноплю и употреблять каннабис в рекреационных целях. Инициативу поддержали 36 депутатов, 27 проголосовали против. Об этом сообщает Reuters.
Теперь, если президент Джордж Велла подпишет закон, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей и употребление, и выращивание марихуаны для личного пользования. Оппозиционные политики призвали главу мальтийского государства не ставить подпись под документом.
Закон позволит взрослым мальтийцам иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. Также можно создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для себя. Любой человек, которого судили за хранение каннабиса, может подать заявление, чтобы с него сняли судимость.
Курение марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях – от 300 до 500 евро.
В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса. В Нидерландах разрешена продажа в небольших количествах в кофешопах. В Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Новое правительство Германии планирует ввести "контролируемую продажу каннабиса взрослым в лицензированных магазинах".
Лидерам протестов в Ингушетии назначили сроки от 7,5 до 9 лет колонии
Кисловодский городской суд приговорил к срокам от 7,5 до 9 лет колонии лидеров ингушских протестов против изменения границы между республиками Чечня и Ингушетия. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Суд приговорил обвиняемых к срокам, которые ранее запрашивала прокуратура. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову и Ахмеду Барахоеву назначили по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорили Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии. Их признали виновными в организации насилия в отношении представителей власти и создании экстремистского сообщества. Свою вину обвиняемые не признали.
- Лидеры ингушского протеста признаны правозащитным центром "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился) политзаключенными.
- В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё. Это привело к массовым протестам в столице Ингушетии Магасе.
- Один из митингов, 27 марта 2019 года, закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. После этого на участников протестов были заведены десятки уголовных дел. Многие из обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения.
Столтенберг вновь призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Грузия и Украина «имеют право самостоятельно выбирать союзников» и Россия не имеет права оказывать какое-либо влияние на выбор этих стран, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.
«Мы сегодня беседовали о ситуации в регионе, в том числе и в Украине. Мы соглашаемся в том, что НАТО будет отслеживать ситуацию и избежит эскалации в этом регионе. Любая агрессия России дорого обойдется ей», - сказал Столтенберг.
Он также заявил, что все страны-члены НАТО твердо подтверждают непоколебимость суверенитета и территориальной целостности Грузии и призывают Россию отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска.
«НАТО продолжит оказание помощи партнерам в укреплении безопасности и обороноспособности», – сказал Столтенберг.
Как пишет «Интерфакс», он также сообщил, что обсудил с премьером Гарибашвили внутренние вопросы Грузии. Столтенберг добавил, что НАТО вместе с Грузией боролись против терроризма в Афганистане.
- В МИД РФ ранее заявили, что необходимо официально дезавуировать принятое альянсом в 2008 году решение о членстве Украины и Грузии как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет.
Бывшая сторонница Ахмеда Закаева вернулась из Европы в Чечню, ее встречали министр и депутат
Бывшая сторонница Ахмеда Закаева, долгие годы проживавшая в Германии и называвшая себя представителем кабинета министров Ичкерии, Рубати Мицаева вернулась в Чечню. В аэропорту ее встречали министр по национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, депутат местного парламента Магомед Хамбиев и другие представители власти.
В октябре Мицаева обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разрешить ей вернуться в республику, пишет сайт Кавказ.Реалии.
«Во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто принимал активное участие в боевых действиях Но в последние годы, когда Рубати будучи в Европе столкнулась с определёнными жизненными проблемами, от неё отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы», – цитирует Ахмеда Дудаева агентство «Грозный-Информ».
Дудаев добавил, что «главная причина возвращения Рубати на родину в том, что сегодня в Чеченской Республике царят настоящие мир и благополучие".
Рубати Мицаева – кавалер пяти орденов и медалей сепаратистской Ичкерии, в числе которых высший орден ЧРИ Къоман Сий («Честь Нации»). Была медсестрой во время первой и второй чеченских войн.
- До своего обращения к Кадырову Мицаева отправила в Чечню двух своих дочерей, одна из которых – Суният – успела даже выиграть в республике конкурс на лучший портрет матери Кадырова и получить премию за это из рук министра информации и печати Ахмеда Дудаева.
- Мицаева была в числе организаторов многочисленных митингов во время суда над убийцей чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Берлине.
- Мицаева заявляла, что за последние годы огромное количество сотрудников ФСБ проникло на территорию Германии. Каждый второй чеченец, приехавший за этот период в страну, по ее мнению, является засланным агентом российской спецслужбы.
- Ахмед Закаев – чеченский политик, проживающий в Великобритании. Он представляет себя как глава правительства Ичкерии за рубежом.
Аслан Бжания встречается лишь с частью депутатов абхазского парламента
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания проводит встречу с депутатами парламента.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», встреча проходит в здании Кабмина, хотя первоначально предполагалось, что депутаты встретятся с Бжания в парламенте.
По этой причине часть парламентариев, в том числе оппозиционеры и спикер Валерий Кварчия, находятся в здании законодательного органа и не присутствуют на встрече с Бжания.
Кварчия рассказал, что абхазский президент настоял на проведении встречи в здании Кабмина, а не в парламенте.
Сегодня утром в пресс-службе абхазского лидера сообщили, что Бжания «готов ответить на все вопросы, интересующие парламентариев», а встреча пройдёт «с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции».
Российский посол в Абхазии покинул свой пост и вернулся в Москву
Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву. Об этом сообщается на сайте российского посольства.
«Временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Абхазия назначен советник-посланник М.В.Литвинов», – говорится в сообщении.
Алексей Двинянин был назначен на должность посла в марте 2018 года. До назначения послом он работал заместителем директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России. Предшественником Двинянина на посту был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.
Алиев и Пашинян пообщались в Брюсселе с глазу на глаз
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян смогли в Брюсселе какое-то время пообщаться без его посредничества. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает «Интерфакс».
«Да, это правда», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли во время переговоров он ненадолго вышел, чтобы дать Алиеву и Пашиняну возможность пообщаться без него.
«Им важно говорить напрямую друг с другом», – добавил Шарль Мишель.
По итогам трехсторонней встречи президент Европейского совета также заявил, что Брюссель предоставит экспертную и техническую помощь в делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
«Основные гуманитарные вопросы должны быть решены как можно скорее – освобождение пленных, других задержанных, судьба пропавших без вести», – сказал Шарль Мишель, добавив, что ЕС будет продолжать поддерживать усилия по разминированию.
«Возобновление сообщения между Арменией и Азербайджаном и в целом на Южном Кавказе должно происходить при полном уважении суверенитета всех стран. Было решено начать восстановление железнодорожных путей. ЕС готов поддержать открытие коммуникаций в соответствии с экономической и инвестиционной программой», – сказал он.
Было принято решение об установлении прямых контактов между министрами обороны двух стран при поддержке президента Мишеля. Как считают в Брюсселе, этот механизм можно использовать для предотвращения инцидентов в будущем, чтобы «иметь положительный эффект, способствуя снижению напряженности на земле».
Приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили вынесут сегодня в Берлине
Высший суд Берлина сегодня, 15 декабря вынесет приговор по громкому делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором обвиняется россиянин. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Олаф Арнольди, пишет ТАСС.
Дело рассматривается с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Во вторник в суде выступила сторона защиты.
Приговор грозит существенно осложнить германо-российские отношения. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.
Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для гражданина России Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Красиков, приехал в Германию с паспортом на имя Вадим С., был арестован 24 августа 2019 года — на следующий день после убийства Хангошвили.
Расследователям издания The Insider, независимой группы Bellingcat и журнала Der Spiegel удалось установать, что убийцей Хангошвили является Вадим Красиков, служивший в спецподразделении ФСБ «Вымпел». Он же, как отмечают расследователи, виновен в двух заказных убийствах бизнесменов в России.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом «бандитских разборок». Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
В Ткварчельcком районе из-за коронавируса объявлен карантин
Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в Ткварчельском районе самопровозглашенной республики Абхазия объявлен карантин. До 20 декабря закрыты все учреждения, кроме жизненно важных объектов – магазинов, аптек и хлебзавода.
Как сообщает Абхазское телевидение, за пять дней в районе подтверждено более 120 новых случаев коронавируса, в больнице нет свободных мест.
Как сообщалось ранее, в Абхазии завершил работу военный госпиталь Минобороны России, который брал на себя часть нагрузки по лечению больных.
Задержан совладелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев
Следственный комитет подтвердил задержание руководства холдинга "СДС-Уголь" по делу о гибели горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Ранее об этом сообщил источник Сибирь.Реалии в правоохранительных органах.
Среди задержанных: основной собственник шахты, председатель "Сибирского делового союза" (СДС) Михаил Федяев, генеральный и технический директора холдинга Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.
Им предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть, и о злоупотреблении полномочиями.
В региональном следственном комитете отказались прокомментировать ситуацию, поскольку делом занимается центральный аппарат ведомства в Москве.
2 декабря на совещании с участием президента Владимира Путин Федяев, которому принадлежит 50 процентов акций "СДС-Угля", и Алексеев заявили, что готовы понести наказание за гибель людей в шахте.
- 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла авария. Погиб 51 человек, 46 шахтёров и 5 горноспасателей, более 60 человек были госпитализированы. Предварительная причина аварии - взрыв метана.
- 14 декабря в Кемерово приезжал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал восстановить всю цепочку событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров. Бастрыкин также потребовал установить роль собственников шахты в произошедшем.
- Выжившие шахтёры рассказали "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов), что за две недели до взрыва на шахте завалило вентиляционный штрек, из-за чего начала расти концентрация метана. Несмотря на то, что содержание газа доходило до 20-30 процентов, работы в шахте не остановили.
- Ранее суд арестовал пятерых подозреваемых по факту взрыва на шахте "Листвяжная". Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Их обвиняют в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Еще двух сотрудников Ростехнадзора обвиняют в халатности. Всем им грозит до семи лет лишения свободы. Никто из них не признал вины.
- По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, было выявлено 914 нарушений, в итоге работу приостанавливали девять раз. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.
ВОЗ расследует смерть 89 человек от неизвестной болезни в Южном Судане
Всемирная организация здравоохранения направила группу быстрого реагирования в Южный Судан, где от неизвестной болезни умерли 89 человек. Об этом сообщает Би-би-си.
Первоначальные образцы, собранные в этом районе, показали, что это не холера, которую предполагали врачи. Все умершие были жителями штата Джонглей на востоке страны, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения - сильнейшего за последние 60 лет.
Эксперты ВОЗ должны провести расследование и оценить риски распространения болезни, сказал изданию представитель организации.
Около полумиллиона человек пострадали и были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений, обрушившихся на Южный Судан, начиная с мая.
Алиев сравнил «Зангезурский коридор» с Лачинским, Пашинян возражает
«Зангезурский коридор должен действовать как Лачинский коридор», – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, отвечая на вопрос РСЕ/РС.
«Пункт об открытии «Зангезурского коридора» предусмотрен трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, это обязанность Армении», – заявил Алиев.
«В трехсторонних заявлениях прямо говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить нам такой же беспрепятственный доступ к Зангезурскому коридору. Сегодня в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. Так же должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через «Зангезурский коридор», тогда мы будем настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре. Это логично», – сказал Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что «достигнута договоренность о строительстве железнодорожного сообщения и автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахичеван».
«Но точный маршрут автомагистрали еще не определен. Это вопрос будущего обсуждения, и мы обязательно обсудим его сегодня вечером на трехсторонней встрече с господином Шарлем Мишелем», – добавил Алиев.
«Зангезурский коридор» - это коридор не только для нас. Азербайджан получает дорогу в Нахичеван. Это необходимо также Армении для железнодорожного сообщения с Ираном и Россией через Азербайджан. Так что это действительно создаст позитивную атмосферу», – заявил президент Азербайджана.
Этот подход Баку Ереван считает неприемлемым, пишет Радио Азатутюн.
«Азербайджан пытается завести вопрос открытия региональных коммуникаций в тупик. Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют ничего общего с имевшими место до сих пор обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему, и для Армении они неприемлемы», – заявил премьер-министр Армении.
Пашинян подчеркнул, что эта позиция будет четко выражена в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи.
- Заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре прошлого года после войны в Карабахе, предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.
- Баку и Анкара в этом контексте постоянно говорят о «Зангезурском коридоре», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией через Сюникскую область Армении.
- Ильхам Алиев в контексте «Зангезурского коридора» часто указывает даже на территориальные претензии Азербайджана.
- «Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад», – сказал он в апреле текущего года.
- «Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли», – заявил Алиев, выступая на военном параде в Баку в декабре прошлого года.
- Армянская сторона заявления Азербайджана о «Зангезурском коридоре» опровергает, отмечая, что коридора нет, а речь идёт лишь о региональной транспортной разблокировке.
Пашинян и Алиев «подтвердили договоренность о возобновлении работы ж/д»
В Брюсселе накануне вечером состоялась трехсторонняя встреча президента Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе встречи был обсужден процесс выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, а также 26 ноября 2021 года.
«Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость полного выполнения вышеупомянутых заявлений, в частности, подчеркнув необходимость немедленного решения гуманитарных вопросов, обеспечения возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых гражданских лиц. Затронута была работа по открытию региональных коммуникаций», – говорится в сообщении.
Согласно пресс-службе главы армянского правительства, Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги, пишет Радио Азатутюн.
«Соответственно, железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе под суверенитетом и юрисдикцией стран. У Армении будет доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации», – отмечается в сообщении.
В пресс-релизе также говорится, что стороны подчеркнули важность конкретных шагов по снижению напряженности в регионе.
«Затронуты были возможные шаги, направленные на делимитацию и демаркацию границы и взаимное доверие между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить контакты», – отмечается в сообщении.
Как пишет азербайджанское агентство Trend, обе стороны пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.
Коронавирус в Абхазии: 106 новых случаев инфицирования, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 510 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 96 пациентов. Состояние 41 человека оценивается как тяжелое, 55 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 16 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 1936 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 460 человек. Зарегистрировано 545 летальных случаев. Выздоровели 29 150 человек.
Путин хочет «безотлагательного» начала переговоров о гарантиях для РФ
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «безотлагательного» и «незамедлительного» начала международных переговоров для выработки «юридически зафиксированных гарантий» безопасности России. Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Кремля о телефонных переговорах Путина с двумя зарубежными лидерами, которые прошли во вторник.
Вначале Путин поговорил с президентом не входящей в НАТО Финляндии Саули Ниинисте, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как уточняется на сайте Кремля, гарантии, по мнению Путина, должны «исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений».
О том, что Москва требует таких гарантий, ранее публично заявил сам Путин. Документ с изложением требований России появился и на сайте российского МИДа. Требования появились на фоне наращивания группировки российских вооруженных сил у границ с Украиной, которое в Киеве и на Западе считают угрожающим.
Сообщения французской стороны о разговоре Макрона и Путина пока нет.
- США и их союзники призвали Москву к деэскалации напряженности, заявив, что в случае широкомасштабного вторжения на Украину Россию ждут серьезные последствия. При этом США выразили готовность к диалогу. Союзники по НАТО прямым текстом не отвергли возможность обсуждать гарантии, которых требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно повторили в последнее время, что у России нет права вето по вопросу о расширении Североатлантического союза.
- В среду Москву посетит заместитель госсекретаря США Карен Донфрид. Во вторник она провела переговоры в Киеве. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, его заместитель продолжит в Москве обсуждения, которые начали в ходе видеоконференции 7 декабря президенты США и России. «Она, в частности, выяснит, серьезно ли настроена Россия в отношении выполнения ее обязательств по Минским соглашениям» об урегулировании конфликта на востоке Украины.
- Этот конфликт начался в 2014 году после аннексии Россией Крыма и перехода части территории Донецкой и Луганской областей под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, перестрелки в зоне конфликта происходят почти каждый день. Украина и страны Запада возлагают ответственность на Россию. В Москве называют конфликт внутриукраинским, обвиняя власти в Киеве в том, что они не хотят договариваться с сепаратистами.
Факт фармакологических пыток в отношении Саакашвили не подтвердился – психиатр
Консилиум при омбудсмене Грузии не подтвердил факт фармакологических пыток в отношении экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции член экспертной группы, врач-психиатр Марине Кураташвили, передает агентство «Новости-Грузия».
В начале декабря глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка.
«Я не подтверждаю фармакологические пытки, никаких признаков этого я не вижу. Я видела г-на Михаила один раз и тогда признаков пыток не отмечалось», - сказала Кураташвили.
Психиатр подчеркнула, что она изучила все препараты, назначавшиеся экс-президенту после его перевода в Горийский военный госпиталь.
«Дозы действительно не создают впечатления, что кто-то желал фармакологических пыток. Что было в других учреждениях, я не знаю, однако я ознакомилась с консультациями коллег, где со слов г-на Михаила, записано, какие лекарства он принимал. Речь там идет о «Кетилепте». Ему было назначено 100 миллиграмм и, если он не мог уснуть, добавлялось 50 миллиграмм, а иногда и больше по его просьбе», - сказала Кураташвили.
- 20 ноября, на 50-й день голодовки Саакашвили был переведен в Горийский военный госпиталь из тюремной больницы в Тбилиси. По словам врачей, состояние пациента «требует внимания». У экс-президента наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство, парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, анемия.
- В Минюсте Грузии неоднократно подчеркивали, что сразу после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в Рустави. Консилиум при Народном защитнике подчеркивает, что делать этого не следует до завершения курса реабилитации и преодолении пациентом психического расстройства.
США и ЕС резко осудили суровые приговоры оппозиционерам в Беларуси
Соединенные Штаты осудили суровые приговоры белорусским оппозиционным активистам и журналисту Игорю Лосику, вынесенные во вторник в городе Гомель.
В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим обвиняемым названы политически мотивированными. В ходе процесса над ними, как говорится в заявлении, не соблюдалось верховенство закона. «Ни осужденные, ни белорусский народ не заслуживают этих жестоких репрессий», – заявил госсекретарь.
США считают приговор новым свидетельством того, что власти Беларуси не уважают свои международные обязательства по вопросу о соблюдении прав человека. В заявлении содержится призыв освободить осужденных, а также еще более 900 граждан Беларуси, признанных политзаключенными. Также США призывают режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, начать диалог с оппозицией и провести свободные и честные выборы.
Евросоюз также осудил приговоры. В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против официального Минска.
Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорен судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды Сергея Тихановского Артем Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Сергей Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам лишения свободы. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.
Тихановский – видеоблогер, автор канала «Страна для жизни», активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена. Победителем выборов в августе 2020 года был объявлен Лукашенко. Силовые органы жестко подавили массовые акции протеста, начавшиеся после выборов.
Лукашенко ввел наказание за призывы к санкциям: до 12 лет тюрьмы
Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против Беларуси.
Согласно документу, нарушителям будет грозить: до шести лет лишения свободы - в том случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет - если призывы обращены к зарубежным организациям и властям; и до 12 лет - если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в санкционные списки, а также к «иным тяжким последствиям».
В официальном сообщении пресс-службы действующего президента Беларуси сказано, что эти меры являются «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».
Начиная с августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих против их итогов, Запад регулярно расширяет санкции и в отношении белорусских властей. К концу текущего года под блокирующие или секторальные санкции попала почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании, а также десятки чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов и государственных СМИ.
При этом в конце ноября Лукашенко назвал ущерб Беларуси от западных санкций «мизерным», добавив, что даже не поручает его считать, «потому что посчитать будет дороже».
Планы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям неоднократно озвучивали и российские чиновники - в частности, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Тенгиз Цуладзе: Михаила Саакашвили нельзя переводить в пенитенциарное учреждение
Группа врачей при аппарате Народного защитника Грузии считает, что Михаила Саакашвили нельзя переводить в пенитенциарное учреждение из-за посттравматического стрессового расстройства, передает Общественный вещатель.
«Поскольку у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, это означает, что стресс был получен в пенитенциарном учреждении, в основном в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его перевод туда», - заявил член группы медицинских экспертов при офисе Народного защитника, невролог Тенгиз Цуладзе, отвечая на вопрос журналиста о том, рекомендуется ли переводить Михаила Саакашвили из клиники в пенитенциарное учреждение.
«Мы не поддерживаем его перевод туда в том понимании, что посттравматическое стрессовое расстройство следует лечить в среде, которая не будет напоминать человеку обстановку, где он получил этот стресс», - заявил он.
Тенгиз Цуладзе пояснил, что посттравматический стресс вызвал т.н. шумок, стресс перевода в другое учреждение, стресс заключения. По его словам, состояние Михаила Саакашвили требует пристального внимания.
«Остается определенная патология от неврологической симптоматики, нарушение равновесия, общей слабости, выраженной анемии, тяжелой психической депрессии и, на наш взгляд, посттравматического стрессового расстройства. Пациент проходит курс лечения и стабилен, однако у нас есть мнения, которые мы подробно изложили в отчете. Неврологические заболевания зачастую не проходят через день, неделю и требуют длительной реабилитации. Реабилитации препятствуют как депрессия, так и посттравматическое стрессовое расстройство. Психотерапия поможет нам провести реабилитацию в полном объеме», - заявил Тенгиз Цуладзе.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из больницы при тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
- Министерство юстиции уже заявило, что после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Согласно приговорам, вынесенным экс-президенту заочно, он должен провести в заключении шесть лет.
В Беларуси одобрен законопроект «О геноциде белорусского народа»
Парламент Беларуси во вторник единогласно одобрил законопроект «О геноциде белорусского народа». Об этом сообщает телеграм-канал правительства.
Как сообщает сайт Zerkalo.io, внесенный депутатами законопроект дополняет Уголовный кодекс Беларуси новой статьей «Отрицание геноцида белорусского народа», по которой будет грозить лишение свободы на срок до 5, а в ряде случаев до 10 лет. В законопроект геноцид определяется как «злодеяния, совершенные нацистами и националистическими организациями в период Великой отечественной войны и послевоенное время, целью которых было «планомерное физическое уничтожение белорусского народа». При этом белорусским народом, как следует из текста, считаются все советские граждане, проживающие в тот период на территории входившей в состав СССР Белорусской советской социалистической республики.
В белорусском парламенте нет представителей оппозиции - все депутаты лояльны Александру Лукашенко.
Весной нынешнего года генпрокурор Беларуси Андрей Швед - на фоне резкого обострения отношений между режимом Александра Лукашенко и Западом - опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после нее. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорилось о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.
Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа «информационную войну».
- Во время германской оккупации Беларуси в 1941-44 годах погибло, по различным оценкам, около четверти довоенного населения республики.
- Значительную часть жертв составили жившие на территории Беларуси евреи, которые подвергались планомерному уничтожению в рамках так называемого «окончательного решения еврейского вопроса». Массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны, известное как Холокост или Шоа, признано геноцидом на международном уровне, во многих странах действуют законы об уголовном наказании за отрицание Холокоста.
- Ряд стран также официально признает геноцидом другие массовые убийства по этническому признаку - уничтожение армян в Османской империи, массовый голод (Голодомор) в советской Украине, убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице, уничтожение тутси в Руанде.
- В приговоре Нюрнбергского трибунала и других судов над нацистскими преступниками признаются многочисленные факты преступлений против человечности и массового уничтожения гражданского населения со стороны нацистов на территории СССР, в том числе в России, Украине и Беларуси. Однако термин «геноцид» - если речь не шла об уничтожении евреев - до последнего времени для описания этих преступлений не использовался.
- В последнее время Следственный комитет России начал возбуждать и расследовать уголовные дела о «геноциде советского народа» в ходе Второй мировой войны. Ряд специалистов критически оценивает нынешние инициативы властей. Так, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко указал на то, что «геноцид может быть осуществлен только по национальному признаку». «Поэтому уничтожение мирных жителей деревень было не геноцидом, а военным преступлением, за что гитлеровские генералы были приговорены к повешению на Нюрнбергском процессе», – отметил Мироненко.
- О действиях каких «националистических организаций» на территории Советской Белоруссии после Второй мировой войны идет речь, и почему их оценивают как «геноцид», в белорусском законопроекте не сказано.
ЕСПЧ присудил «Новой газете» 8 тысяч евро по делу о клевете на Кадырова
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить «Новой газете» и ее журналисту майору Вячеславу Измайлову 8,2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек - по делу о публикациях расследований о семье главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.
В иске издания говорилось о двух расследованиях Измайлова о похищениях людей из круга семьи Кадыровых, опубликованных в газете в 2008 году. После публикации Кадыров подал в суд на «Новую газету» и лично Измайлова по обвинению в клевете.
Басманный суд Москвы отклонил иск, не найдя в расследованиях клеветы, однако через год Мосгорсуд отменил это решение и возобновил процесс. В итоге Басманный суд вынес решение в пользу Кадырова и обязал издание удалить публикации и выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили право на свободное выражение мнения, и обязал Россию выплатить «Новой газете» 2,2 тысячи евро компенсации морального вреда. Еще 6 тысяч евро присудили Измайлову.
Второй иск в деле о клевете по обвинению Кадырова в ЕСПЧ подал правозащитный центр «Мемориал» (включен в реестр «иноагентов»). Правозащитники обвинили лично главу Чечни в смерти чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Тверской суд Москвы также встал на сторону Кадырова и обязал «Мемориалу» и его председателя Олега Орлова выплатить ему компенсацию.
«Мемориалу» ЕСПЧ присудил компенсацию в морального вреда в размере 1,3 тысячи евро, еще 5 тысяч Россия должна будет выплатить Орлову. Еще полторы тысячи евро российские власти должны будут компенсировать за судебные издержки.
Соратники Навального призвали ЕС к жёстким санкциям против Путина
В Европарламенте в среду 15 декабря состоится церемония награждения российского оппозиционера Алексея Навального премией имени Сахарова "За свободу мысли". В преддверии этого события 13 декабря в Страсбурге прошла встреча депутатов Европарламента с соратником оппозиционера Леонидом Волковым и дочерью Навального Дарьей. Именно она от имени своего отца, находящегося в российской колонии, получит премию и выступит на пленарном заседании Европарламента.
На встрече в понедельник Волков призвал ЕС к ужесточению политики по отношению к возглавляемой Владимиром Путиным России.
Как заявил на встрече председатель комитета Европарламента по международным делам Дэвид Макаллистер, присудив Навальному премию Сахарова, депутаты отдали дань "его усилиям, его мужеству и его решимости выступать за гражданские свободы, демократическое управление, верховенство закона и борьбу с коррупцией. Эта награда выражает также непоколебимую поддержку Европарламента и его призыв к немедленному и безусловному освобождению господина Навального", - приводит слова Макаллистера Deutsche Welle.
Леонид Волков в своём выступлении назвал Навального "самым опасным врагом Путина", обратив внимание на то, что ему удалось собрать крупную политическую организацию, которая, по его словам, продолжает существовать, даже когда Навальный находится в тюрьме. Организации сторонников Навального - его региональные штабы и Фонд борьбы с коррупцией - были в этом году признаны российскими властями экстремистскими и запрещены, многим активистам пришлось покинуть Россию.
Волков высказал мнение, что Владимиру Путину сейчас удаётся шантажировать Запад, приведя в качестве примера последние события вокруг наращивания напряжённости вокруг Украины. По словам Российского оппозиционера, "политика умиротворения не остановит Путина", нужны "жёсткие санкции по отношению к нему самому и его друзьям-клептократам".
Как отмечает Deutsche Welle, сразу несколько евродепутатов, принявших участие в дискуссии, выступили на русском языке - "в знак уважения к мужеству Навального" и его представителям, являвшимся в этот день гостями Европарламента. Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, в частности, сказал, что "Россия - это не только Кремль и не только Путин" и выразил надежду на то, что в конце концов "победит счастливая Россия будущего", символом которой по его мнению является Навальный.
- Европарламент неоднократно принимал жёсткие заявления в связи с отравлением Навального в прошлом году и с его уголовным преследованием. В частности депутаты предлагали ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Путина. Власти ЕС ввели санкции против ряда лиц, непосредственно причастных, как утверждается, к покушению на оппозиционера и его аресту. Однако санкции против крупных бизнесменов и чиновников, ввести которые предлагают соратники Навального, одобрены не были.
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