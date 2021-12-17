В Грузии сообщили о возможных случаях заражения омикрон-штаммом COVID-19

Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом коронавируса у более чем десятка человек. Об этом директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в интервью «Рустави 2».

«Эти случаи были подозрительными по тому протоколу, который мы разработали. Подозрительные случаи идут в разные лаборатории. Примерно более десяти подозрительных случаев сейчас исследуются. Сегодня я могу сказать, что, действительно, к этому часу у нас нет лабораторно подтвержденных случаев «омикрона», однако это не означает, что он уже не циркулирует в стране», – сказал Гамкрелидзе.

«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки, пишет агентство «Новости-Грузия».

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Всего в стране с населением более 3,7 млн человек с начала пандемии выявлено более 909 тысяч случаев заражения, более 849 тысяч человек выздоровели, 12 918 пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.

Специалисты не исключают, что в ближайшие месяцы омикрон-штамм коронавируса станет в Грузии доминирующим, сменив «дельту».