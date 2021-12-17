Парламент Грузии принял государственный бюджет на 2022 год

В крупнейшем городе Казахстана Алматы 16 декабря, в день 30-й годовщины независимости страны, власти усилили меры безопасности.

Отмечается, что это было сделано в ожидании массовых протестов. Полицейское оцепление установили на Площади республики и прилегающих к ней улицах. "Этот день сейчас не для праздника, а для траура", - заявил Казахской службе Радио Свобода активист Ырысбек Токтасын, вспоминая два других событиях, также происходившие в декабре.

Речь идёт, в том числе, об антикремлёвских демонстрациях молодёжи в Алма-Ате в 1986 году, когда советский лидер Михаил Горбачёв сменил многолетнего руководителя Казахской ССР Динмухамеда Кунаева на назначенного Москвой Геннадия Колбина, русского по национальности. Власти жёстко подавили эти протесты, известные как Желтоксан (Декабрьское восстание). Сотрудниками сил безопасности, предположительно, были убиты сотни людей, что значительно расходится с официальными данными.

Другая трагическая годовщина связана со стрельбой по вышедшим 10 лет назад на протестную акцию нефтяникам в городе Жанаозен. Тогда погибли 16 человек, ещё один – в Шетпе.

Несмотря на полицейское оцепление в Алматы 16 декабря этого года десятки протестующих, представляющих незарегистрированную оппозиционную Демократическую партию, смогли пройти к Площади республики, где скандировали: "Желтоксан! Жанаозен! Мы не забудем! Мы не простим!". Собравшиеся также провели совместную молитву вблизи монумента независимости, фрагмент которого посвящён событиям Желтоксана.

Семеро активистов молодёжной группы "Просыпайся, Казахстан!" устроили в центре Алматы перформанс в память о погибших в 1986 и 2011 годах. Они надели белые костюмы с прицелами на спине и облитыми красной краской.

В столице Казахстана Нур-Султане полиция выставила заграждения у памятника жертвам голода в 30-х годах прошлого века. Также сообщается об отключениях интернета в этом районе.

Многие оппозиционные активисты были задержаны в разных частях Казахстана в преддверии 16 декабря по обвинениям в участии в предыдущих несанкционированных акциях.

В четверг в Алматы на выходе из магазина задержали без объяснения причин одного из ведущих оппозиционных активистов Алмата Жумагулова. В начале октября Жумагулов был отпущен на свободу после того, как истёк назначенную ему четырёхлетний тюремный срок по обвинению в поддержке запрещённого в стране движения "Демократический выбор Казахстана".

Это движение создал Мухтар Аблязов, бежавший из страны казахский бизнесмен и оппозиционный политик. Он и его сторонники открыто призывают к выступлениям против руководства страны, в котором уже более 30 лет доминирует бывший президент Нурсултан Назарбаев и его окружение.

"Демократический выбор Казахстана" был запрещён судом в стране в 2017 году, когда организацию признали экстремистской. Европейский парламент назвал решение казахстанских властей политически мотивированным.