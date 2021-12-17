Имнадзе объяснил, чем может быть опасен омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса коварен тем, что он быстро распространяется, и это грозит коллапсом больничного сектора. Об этом заявил сегодня заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, передает агентство «Новости-Грузия».

«Главное коварство «омикрона» состоит в том, что он очень быстро распространяется, значительно быстрее, чем дельта-штамм. По данным на сегодняшний день, он не отличается по степени тяжести, но тот факт, что, например, Великобритания превысила дневную норму заражения во время пандемии, означает, что многие заболеют, особенно те, у кого нет иммунитета. Соответственно, нагрузка на больницы возрастет. Независимо от того, сколько легких случаев, всегда будут тяжелые, которые потребуют госпитализации», - сказал Имнадзе.

Особенно опасным «омикрон» окажется для лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.

«Люди старше 65 лет – это часть нашего населения, у которой больше хронических заболеваний и менее активная иммунная система. Следовательно, любой вирус в этой возрастной группе, включая «омикрон», подвержен высокому риску осложнений», — говорит Чхаидзе.

В завершении Чхаидзе подчеркнул, что в данный момент главная цель – вакцинация населения старше 60 лет, а также ревакцинация населения.

«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки.

По данным на 17 декабря в Грузии не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса.