Умер бывший руководитель ансамбля «Эрисиони» Джемал Чкуасели

Перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу глданской тюрьмы был продиктован интересами заключенного и обвинения в его похищении абсурдны. Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, выступая сегодня в парламенте страны.

8 ноября, на 39-й день голодовки Саакашвили перевели из пенитенциарного учреждения Рустави в глданскую тюремную больницу №18, о чем заранее не были проинформированы его адвокаты или члены семьи. Позже консилиум врачей при Народном защитнике Грузии признал, что этот эпизод крайне негативно отразился на психоэмоциональном состоянии пациента и стал одной из главных причин развития посттравматического стрессового расстройства, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Был осуществлен перевод Михаила Саакашвили, а не похищение, как это абсолютно абсурдно доказывают наши оппоненты. Как можно похитить человека из одного пенитенциарного учреждения в другое?! Это абсурд. Это было мероприятие, целью которого была защита его интересов и здоровья.

Когда заключенный отказывается от продолжения определенной части лечения, а также от сотрудничества с медицинским консилиумом, врачами было принято соответствующее заключение, что ему необходимо соответствующее лечение. Когда человек голодает, риск ухудшения его состояния очень велик, тем более, когда человек заявил, что он не примет медицинское обслуживание. Что мы должны были делать в этом случае? Естественно, мы должны позаботиться о состоянии его здоровья, избежать рисков возможных осложнений. Именно с этой целью он был переведен из 12-го учреждения в 18-е учреждение. Параллельно существовало заключение медицинского персонала пенитенциарной службы, и от начала до конца оно служило легитимным целям», - заявил Брегадзе.

Глава Минюста также прокомментировал кадры этапирования Саакашвили, обнародованные пенитенциарной службой. На них видно, что экс-президент отказывается выходить из машины «скорой», требуя, чтобы его госпитализировали в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу. В итоге сотрудники тюрьмы силой затащили заключенного в палату, держа его за руки и за ноги. Сам Саакашвили заявил, что он стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения.

«Абсолютно мирно, к нему обращались на вы, чтобы он вышел и подчинился законным требованиям. Он не подчинился законным требованиям, чтобы его разместили в соответствующем учреждении. В такой момент, тем более, когда заключенный оказывает сопротивление сотрудникам, у них есть полное право на использование спецсредств, однако этого не было. На этих кадрах все могут четко увидеть, как каждую из его конечностей держал один сотрудник, чтобы он не пострадал и в этой форме был заведен», - сказал Брегадзе.