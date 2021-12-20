Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетит Грузию

В Сенате США до 14 января пройдет голосование по предложенному сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроекту о санкциях против пока не запущенного в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

Как сообщает издание Politico, об этом была достигнута договоренность между Крузом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В обмен на включение законопроекта в повестку дня Круз отказался от своей тактики обструкции, из-за которой в Сенате «завязли» назначения десятков предложенных президентом Джо Байденом кандидатур на высокие посты в Госдепартаменте. Ряд из них - в частности новый посол США в Японии - уже одобрены Сенатом в пятницу, после нескольких месяцев ожидания.

Круз - один из самых последовательных критиков газопровода. В 2019 году он добился включения в законодательство санкций против судов-трубоукладчиков, из-за чего «Северный поток-2» был достроен на полтора года позже, чем ожидалось. Администрация Байдена, однако, не стала накладывать санкции на сам газопровод и его владельцев - как утверждается, чтобы не испортить отношения с Германией. Санкции также не стали включать в недавно принятый оборонный бюджет США.

Пока неясно, как отнесутся к инициативе Круза демократы. Без их поддержки законопроект не может быть принят (в Сенате у обеих партий по 50 голосов, а для принятия законопроекта необходима поддержка 60 сенаторов). Представители администрации Байдена заявляли, что газопровод не должен заработать в случае широкомасштабного вторжения России в Украину.

Против сооружения газопровода выступает ряд стран ЕС и Украина, называя его инструментом шантажа Москвы по отношению к Евросоюзу. Газопровод уже достроен, но еще не сертифицирован - этот процесс может затянуться до второй половины 2022 года. Предыдущее правительство Германии выступало за реализацию проекта. Члены нового кабинета Олафа Шольцы высказываются более критически - так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент «Северный поток-2» не может быть сертифицирован по юридическим причинам, а министр экономики Роберт Хабек назвал сооружение газопровода «геополитической ошибкой». Официально, однако, новое правительство Германии не выступило за закрытие проекта.