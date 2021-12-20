Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Тбилиси

Министр обороны в новом правительстве Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в новый санкционный пакет, который может быть введен в действие в случае широкомасштабного вторжения России в Украину, должны быть включены санкции против окружения президента России Владимира Путина.

«Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать последствия, для себя лично – например, они не смогут больше съездить на Елисейские поля в Париж за покупками», – сказала Ламбрехт в интервью газете Bild am Sonntag. Персональные санкции, как правило, предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Министр обороны Германии, представляющая сильнейшую партию правящей коалиции – социал-демократов, отметила, что Россия является агрессором по отношению к Украине и «хорошо понимает опасения украинцев» в связи с сосредоточением у границ с Украиной крупной группировки российских войск. «Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций», – заявила министр. При этом она ушла от ответа на вопрос о том, может ли быть включен в санкционный список газопровод «Северный поток – 2». На вопрос о возможной отправке на Украину солдат бундесвера Ламбрехт ответила: «Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Spectator TV накануне назвал маловероятным отправку британских войск на Украину, поскольку эта страна не является членом НАТО: «Мы не должны обманывать людей по этому поводу», – сказал он.

Возможность отправки в страну американских военных ранее отверг Белый дом. Как отмечает «Украинская правда», министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в случае вооруженной агрессии Украине придется защищаться самостоятельно. При этом он отметил, что Киев нуждается в помощи Запада в виде поставок вооружения, как он выразился, не только оборонительного, но и наступательного на случай широкомасштабной войны.

Ввести санкции против людей из ближайшего окружения Путина неоднократно призывал Европарламент. Такие же призывы звучат от соратников российского оппозиционера Алексея Навального.

США и их союзники заявляют, что ответом на возможную российскую агрессию станут санкционные меры, равных которым в прошлом еще не было. При этом о конкретных мерах продолжаются дискуссии. СМИ сообщали о возникших разногласиях. Киев, со своей стороны, приветствовал бы, если бы страны Запада четко сообщили Москве, какие именно последствия ей грозят.