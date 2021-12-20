Ираклий Гарибашвили: «Мы заинтересованы в мире и стабильности в регионе»

В Тбилиси прошла встреча премьер-министров Грузии и Армении Ираклия Гарибашвили и Никола Пашиняна.

После переговоров с глазу на глаз состоялось заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В нём приняли участие члены правительств Грузии и Армении, а также представители соответствующих ведомств двух стран.

«Мы заинтересованы в мире и стабильности в регионе, Грузия всегда мотивирована играть одну из важных ролей в этом процессе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании комиссии.

Он добавил, что очень тесное, дружеское сотрудничество между странами необходимо конвертировалось в реальные дела.

«Нам нужно развивать торгово-экономические отношения, говорить о региональных проектах, инфраструктуре, других проектах, которые будут интересны обеим странам, поэтому мы и собрались сегодня. Отношения между нами находятся на высшем уровне. С гордостью можно сказать, что таких отношений между нашими странами не было никогда. У нас всегда были близкие дружеские отношения, но, можно сказать, что именно наша заслуга в том, что между странами, нашими правительствами нет недопонимания, и у нас действительно идеальные отношения», – заявил Ираклий Гарибашвили.

По словам грузинского премьера, в текущем году он встречается с Николом Пашиняном уже в четвертый раз.