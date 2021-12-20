Генпрокуратура Грузии подтвердила задержание в Германии генерала Гиги Каландадзе

Генеральная прокуратура Грузии распространила заявление об аресте в Германии генерала Георгия (Гиги) Каландадзе, занимавшего пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года.

Полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина, пишет агентство «Новости-Грузия».

Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.

В прокуратуре подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.

По данным следствия, к похищению и пыткам Элберта Коберидзе причастны заместитель министра обороны Грузии Давид (Дата) Ахалая, заместитель начальника Генштаба Георгий Каландадзе, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава главного управления департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.

Сотрудники Регионального управления Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии незаконно задержали Элберта Коберидзе в Зугдиди 28 июля 2012 года и перевели его в административное здание Департамента военной полиции в Тбилиси. Прокуратура подчеркивает, что задержанного перевозили в наручниках и с мешком на голове.

Согласно данным следствия, 29 июля 2012 года Ахалая, Каландадзе, Кардава и Шаматава в течение нескольких часов подвергали задержанного пыткам в здании военной полиции, требуя признаться в подготовке теракта.

«В ходе допроса после жестоких пыток задержанный потерял сознание, однако медицинская помощь ему не была оказана. После пыток Элберта Коберидзе на несколько дней заперли в одной из комнат», – отмечается в материалах следствия.