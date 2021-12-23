МИД Грузии ответил Лаврову: вступление в НАТО и ЕС поддерживают 80% жителей

Вступление в Евросоюз и НАТО поддерживают 80% жителей Грузии, а разговоры о сферах влияния в XXI веке являются полностью неприемлемыми. Об этом заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее Лавров заявил о попытках «насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части её народа в Североатлантический альянс». По его словам, Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии».

«Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе пользуется большой национальной поддержкой. Эта поддержка в течение лет является 80%-ной, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это в первую очередь является вопросом ценности для Грузии», – сказал Лаша Дарсалия.

Он также добавил, что полностью неприемлемыми являются разговоры о сферах влияния в XXI веке.

«Полностью неприемлемыми являются разговоры в XXI веке о так называемых сферах влияния, эксклюзивных зонах разных государств и так далее. Указанное служит лишь дестабилизации международной системы и подрывает мировой порядок», – добавил дипломат.