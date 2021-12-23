Джо Байден намерен выдвигаться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден в среду публично объявил о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента в 2024 году.

"Если мое здоровье будет хорошим, как сейчас, то я действительно выставлю свою кандидатуру", – сказал президент Байден в ответ на вопрос корреспондента телекомпании ABC, намерен ли он выполнить свое предвыборное обещание и отслужить в случае избрания два президентских срока. По словам Джо Байдена, если Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, то вероятность его борьбы за второй президентский срок возрастет.

Вопрос участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года обсуждается в последнее время в американской прессе на фоне резкого падения популярности президента. Байден, которому сейчас 79 лет, станет самым пожилым в истории США кандидатом на второй президентский срок. Согласно нескольким изданиям, в случае отказа Байдена от борьбы за президентство, на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии намерены претендовать вице-президент Камала Харрис и министр транспорта Пит Бутиджич.

На прошлой неделе представитель Белого дома объявила о намерении Джо Байдена бороться за президентство. Кандидатом в вице-президенты будет Камала Харрис. Согласно газете Wall Street Journal, которая ссылается на Харрис, Джо Байден пока не обсуждал с ней возможность совместной борьбы за Белый дом в 2024 году.