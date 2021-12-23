В Южной Осетии нашли тело пятого военнослужащего РФ, попавшего под лавину

Мэр Еревана Айк Марутян отстранен от должности в результате голосования Совета старейшин (горсовет), новым градоначальником избран Грачья Саргсян. За данное решение проголосовали 44 из 57 членов Совета старейшин, 10 высказались против, 3 бюллетеня были признаны недействительными.

Как пишет Радио Азатутюн, несколько дней назад после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном правящая фракция Совета старейшин Еревана выступила с заявлением. В нем, в частности, говорилось, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг». При этом, согласно заявлению, возник политический кризис, для преодоления которого начался процесс смещения мэра с должности.

Отметим, что за несколько дней до инициирования процесса выражения вотума недоверия мэру Еревана принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Пресс-секретарь Марутяна на своей странице в Facebook опроверг последнее утверждение, написав: «Айк Марутян никак не связан с Робертом Кочаряном, с ним никогда не встречался».

В своем выступлении на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана Марутян представил несколько пунктов, которые, по его мнению, стали причинами разрыва отношений между ним и правящей партией «Гражданский договор».

«Посмотрим, кто на самом деле отступил от революционных ценностей», – сказал он, рассказав, что у него были принципиальные разногласия с правящей силой, особенно по вопросу повышения зарплат, что, по его словам, делалось тайно и за одну ночь. Затем он спросил, насколько это честно просить деньги у международных партнеров на ремонт детских садов в том случае, когда у председателя Национального собрания есть более 200 тыс. долларов на покупку автомобиля.

«Я считал, что главной целью революции должно быть улучшение жизни других, но в реальности они пришли и сразу начали улучшать свою жизнь, в том случае, когда уровень бедности в стране продолжал колебаться в пределах 30 процентов. Вы скажете, а почему ты не говорил об этом раньше? Значит, я много раз поднимал этот вопрос в «Гражданском договоре», внутри команды, на разных уровнях – и никакой реакции, - заявил Марутян, вновь спросив: - А теперь скажите, кто отступил от революционных ценностей?»