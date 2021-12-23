Министры обороны Грузии и Азербайджана подписали план сотрудничества  

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Глава оборонного ведомства Грузии находится с официальным визитом в Баку. Накануне Бурчуладзе провел встречу с президентом Азербайджана и ознакомил Ильхама Алиева с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о создании мирной инициативы соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. С этой инициативой Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, в Баку на встрече министров обороны двух стран были рассмотрены вопросы региональной и мировой безопасности. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества, пишет агентство «Новости-Грузия».

Особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран и укрепляют их совместимость.

Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. В начале октября 2021 года в Кахетии (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал с участием министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, главы Минобороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра обороны Турции Хулуси Акара. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.

Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.