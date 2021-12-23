В Грузии подтверждено еще 5 случаев заражения «омикроном»

Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти». Речь идёт о прошедшем 21 декабря оппозиционном митинге, который, по информации Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, сопровождался «погромами и уничтожением имущества».

В заявлении ведомства указано, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий», – сказано в заявлении.

Санкция статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии для организаторов массовых беспорядков предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, для участников – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Санкция части 1 статьи 320 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) – штраф в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее в оппозиционном Народно-патриотическом союзе Абхазии (НПСА) заявили, что во время акции протеста, в результате действий силовиков более 20 человек получили увечья.

«По окончании митинга и по итогам переговоров с президентом представителей НПСА, в связи с его отказом принять наши предложения и выйти к народу, находящемуся на площади перед драмтеатром, было принято решение о перемещении к зданию парламента с целью обращения к народным избранникам и созвать внеочередное заседание сессии для снижения напряженности и достижения общественно-политического согласия. К всеобщему сожалению, власть, оградившись от народа тройным забором, школьными автобусами, представителями специальных силовых подразделений и своими сторонниками, заблокировала работу законодательного органа и не позволила депутатам парламента пройти на свои рабочие места. Более того, силовые структуры, встретив народ оскорблениями и откровенно провокационными действиями, применили беспрецедентные для абхазского народа меры, а именно избиение людей полицейскими дубинками, использование дымовых шашек и слезоточивого газа для разгона митингующих. Более 20 человек получили увечья различной степени тяжести», – говорилось в заявлении НПСА.

В абхазском МВД заявили ТАСС, что милиция не применяла слезоточивый газ во время беспорядков.

«Никакого слезоточивого газа не было, если бы он был применен, его почувствовали бы многие, а что касается дымовой шашки, то ее применили участники акции протеста, а не силовики. У спецназа было спецснаряжение, в которое входят и дубинки, но ими никого не избивали. Если среди участников митинга кто-то получил увечья, пусть с соответствующим заявлением обращаются в правоохранительные органы», – сказал сотрудник МВД.