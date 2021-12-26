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В центре города Телави загорелась новогодняя елка
В Телави загорелась новогодняя елка, которую установили на центральной площади самого крупного города в регионе Кахети. Часть сооружения сгорела, передает телекомпания «Формула».
Председатель городского собрания (сакребуло) Телави Тенгиз Мтварелишвили считает, что причиной пожара, вероятно, стал фейерверк.
«Загорелась главная новогодняя елка города. По предварительной информации, инцидент произошел из-за фейерверка. Мы выясним причину», - сказал Мтварелишвили.
Чиновник сообщил, что пожар повредил и часть новогоднего освещения. Иллюминацию на елке в Телави включили 24 декабря.
Другие новости дня
Минздрав Грузии отказался поддержать открытие ночных клубов
Минздрав Грузии не поддерживает открытие ночных клубов, так как риски пандемии очень велики из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в беседе с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Новый штамм распространяется быстро, и в этих условиях открытие клубов является еще одним дополнительным риском, поэтому министерство здравоохранения не может поддержать их открытие», - цитирует Габуния агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, еще какое-то время «придется потерпеть и воздержаться от подобных развлечений».
В Тбилиси несколько клубов уже неделю проводят мероприятия, несмотря на то, что правительство отказалось разрешать их работу. Владельцы клубов отмечают, что из-за пандемии они были закрыты два года и теперь собираются работать, соблюдая все меры безопасности, как это происходит в ресторанах и кафе.
Вечером 24 декабря Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, которые решили принять посетителей. Клубы были также оштрафованы на сумму в 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов).
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние несколько недель относительно стабилизировалась. Количество новых случаев коронавируса не превышает 2-3 тысячи в сутки. При этом все еще высоким остается показатель смертности - в среднем 50-60 человек в сутки умирает от последствий коронавируса. Специалисты также ожидают, что «омикрон» вызовет новую вспышку пандемии.
Песков об отсутствии «Новой газеты» на встрече с Путиным: «Забыли им позвонить»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие «Новой газеты» на прошедшей пресс-конференции Владимира Путина «человеческим фактором».
«На самом деле, просто забыли им позвонить», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что в Кремле «вспомнили про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции», но было уже поздно, поскольку в связи с антикоронавирусными мерами всем журналистам необходимо было сдать ПЦР-тест за три дня до мероприятия.
17-я по счету большая предновогодняя пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в московском Манеже. В этом году на нее не было свободной аккредитации - Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек, более половины из них - из регионов.
Среди аккредитованных оказались журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных российскими властями «иноагентами», однако ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.
«Новую газету», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, и вовсе не аккредитовали на мероприятие.
Анатолий Бибилов обсудил с жителями Ахалгорского района ряд вопросов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с жителями поселка Цинагари Ахалгорского района и близлежащих населенных пунктов. Во встрече приняли участие глава района Владимир Гулиев, министр здравоохранения Сослан Наниев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев. Мероприятие прошло в рамках ежегодных встреч президента с населением республики, сообщает информагентство «Рес».
Жители села рассказали о накопившихся за год проблемах, таких как доставка баллонов со сжиженным газом, и отсутствие заправок на территории поселка Цинагари и расположенных рядом населенных пунктах. Президент дал поручение в течение суток осуществить доставку газа, а уже в начале нового года закупить заправочную станцию и окончательно решить существующую проблему.
Был также обсужден вопрос сельскохозяйственной техники. Министр сельского хозяйства Алан Маргиев доложил о приобретении нескольких единиц техники. «Для сельскохозяйственных нужд Цинагарской зоне переданы: зерноуборочный комбайн, три зерновые сеялки, один плуг дизельный, три культиватора и один тяжелый дискатор.
Однако остается проблема нехватки пахотной техники, ее планируется закупить в следующем году», – сказал Маргиев.
Один из участников встречи рассказал о жителе села, который недавно создал семью, но живет с женой и ребенком в чужом доме, и хотел бы приобрести дом в селе. Глава республики дал поручение немедленно оплатить покупку дома и провести его частичный ремонт. Анатолий Бибилов подчеркнул, что такие вопросы будут им решаться в приоритетном порядке.
Жительница поселка рассказала, что последнее время из поселка до районного центра можно добраться только на такси, которое обходится слишком дорого. Президент поручил главе района проработать вопрос и восстановить работу регулярного транспортного сообщения с новой недели.
Среди проблемных задач была названа задолженность работникам ЖКХ. Глава района Владимир Гулиев заверил, что выплаты будут произведены до конца года.
Недовольство президента вызвало то, что новая сельская амбулатория уже второй год не введена в эксплуатацию. «Эта задача должна была быть решена руководством района и Минздравом совместно. Если это до сих пор амбулатория не функционирует, то это вина обеих сторон. Нужно завершить существующие небольшие недоделки, но у вас нету взаимодействия, и из-за этого медперсонал не может полноценно работать. А, в результате, страдают от этого местные жители», – указал он Владимиру Гулиеву и Сослану Наниеву. Анатолий Бибилов распорядился, чтобы в поселок незамедлительно приехали представители Минздрава и администрации района, которые должны оставаться на месте до разрешения всех обозначенных вопросов.
В ходе встречи жители района обращались к президенту и с личными просьбами.
Дорога через Верхний Ларс сегодня открыта для легковых автомобилей
Движение для легковых автомобилей открыто сегодня на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией. Об этом сегодня сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Из-за снегопада и гололеда сохраняется запрет на движение грузовиков.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели. Ситуацию на дороге контролирует патрульная полиция.
На юге Грузии, из-за снегопада, движение на 95-104 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) разрешено только для легковых автомобилей.
На этом же участке дороги с 18:00 до 10:00 запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. В остальное время суток движение свободно для всех видов транспорта.
В Южной Осетии вступает в силу новый закон об оружии
«Закон об оружии в Южной Осетии не отвечал всем современным требованиям, в него внесены коррективы», - поделился с журналистами во время пресс-конференции и.о. главы МВД самопровозглашенной республики Мераб Пухаев.
«Закон об оружии у нас был, но с течением времени и новыми потребностями во все законы вносятся изменения. Это касается и закона об оружии, он у нас функционировал, но не все необходимые вопросы были в него внесены. Сейчас новый закон работает, но он нуждается в подзаконных актах, работа над которыми уже ведется. В ближайшее время он вступит в полную силу», - сказал Пухаев.
По его словам, сложность испытывают жители сел, которые держат скот и им нужна защита от диких животных.
«Одинокие жители деревень также опасаются нападения хищников – оружие им необходимо для защиты, и они хотят приобрести его законным путем. Но это было невозможным. Также сложности испытывают и любители охоты. Поскольку в нашей республике не производится ни оружие, ни пули, граждане вынуждены нарушать закон и провозить патроны через границу. Все эти моменты были учтены и внесены в новый закон», - дополнил и.о. главы МВД.
Он отметил, что для приобретения оружия человек должен пройти множество процедур, после которых будет выдана лицензия на покупку оружия.
По словам Пухаева, боевое оружие в закон не внесено, поскольку сейчас на территории республики мир и покой, и людям нет необходимости использовать боевое оружие.
За два года более 7 тысяч семей беженцев в Грузии получили жилье
«В 2020-2021 годах более 7 тысяч семей вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц получили новое жилье от государства», - сообщила министр здравоохранения, труда, беженцев и социальной защиты Екатерина Тикарадзе, представившая годовой отчет.
По словам министра, в ближайшие два года этот показатель планируется удвоить.
«К концу 2024 года, после окончания беспрецедентно масштабного периода расселения, новое жилье будет предоставлено в общей сложности 13 тысячам семей, и ни один вынужденно перемещенный гражданин не будет жить в тяжелых условиях», - сказала Екатерина Тикарадзе.
По словам министра, успешному процессу обеспечения жильем семей вынужденных переселенцев способствовало выделение дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета и внедрение различных целевых проектов.
Согласно официальным данным, с 2012 года более 27 тысяч семей вынужденных
переселенцев были обеспечены жильем и легализованы жилыми помещениями. На сегодняшний день статусом вынужденно перемещенного лица в Грузии пользуются 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Тбилиси проживает всего 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди. Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия изучает вопрос каждого вынужденного переселенца персонально.
Специалисты ожидают, что «омикрон» вытеснит в Грузии «дельту» в конце января
Грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим со второй половины января.
«Омикрон» может очень быстро превратиться в пандемический штамм. По данным Всемирной организации здравоохранения, через 2-3 дня количество случаев «омикрона» увеличится во всех странах вдвое. Это означает, что в Грузии новый штамм станет доминирующим со второй половины января», - сказал Кулумбегов.
При этом специалист отметил, что в случае «омикрона» риск госпитализации на 50-70% ниже. Однако будет довольно высоким и процент реинфицирования, поэтому правительство должно быть готово к развитию такого сценария.
Сейчас в Грузии штаммом «омикрон» инфицированы около 50 человек. Их контакты исследуют, пытаются изолировать, но мир показал, что это невозможно, - сказал руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Профессор Церцвадзе также считает, что штамм «омикрон» вызовет резкое увеличение числа заболевших - случаи заражения могут увеличиться до 10 тысяч в день, передает агентство «Новости-Грузия».
«Ожидается, что из-за «омикрона» снова будет значительное увеличение, мы вновь поднимемся до 4, 5 тысяч случаев, не исключено, что и до 10 тысяч», - сказал Церцвадзе.
По данным на утро 26 декабря в Грузии зарегистрирован 51 случай инфицирования «омикроном». Первый случай заражения был выявлен в стране 20 декабря. Пока все случаи проходят легко, в стационар был направлен только один заразившийся.
НАТО предложило провести переговоры с Россией в январе
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг предложил назначить на середину января первое за 2,5 года заседание совета НАТО с Россией. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на пресс-службу международной организации. В пятницу о приглашении на встречу сообщила на брифинге пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
В последний раз переговоры в таком формате проходили в июле 2019 года. После этого все попытки провести такую встречу проваливались, отмечает немецкое агентство. В октябре Россия приостановила работу своей миссии при союзе и работу информационного бюро НАТО в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в том же месяце заявлял, что Россия больше не верит в возможность нормализации отношений с организацией.
В ноябре президент России Владимир Путин потребовал от МИД добиться гарантий безопасности от стран Запада. 17 декабря министерство опубликовало свои требования к НАТО: Москва, в частности, добивается от союза прекращения организации на восток, гарантию невступления в нее Украины и согласия на взаимный отказ от учений рядом с границами.
Столтенберг уже заявлял, что часть этих требований, касающаяся членства других стран, является невыполнимой. Газета Financial Times, со ссылкой на дипломатов стран-членов союза, сообщала, что официальные лица НАТО считают сложным найти темы для обсуждения в рамках российских требований. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не будет участвовать в саммите, если там не будут обсуждаться гарантии безопасности.
- Возможные переговоры готовятся на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Разведки западных стран предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в страну, писали многочисленные СМИ. Россия подготовку к войне категорически отрицает.
Бывший мэр Поти Ираклий Какулия приговорен к 8 годам лишения свободы
Бывший мэр Поти Ираклий Какулия приговорен к 8 годам лишения свободы, пишет SOVA.
Судебный процесс проводился онлайн. Решение было оглашено ночью 25 декабря. Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде Кутаиси.
Бывший мэр Поти, а потом председатель городского собрания Ираклий Какулия, был задержан вместе с еще тремя гражданами 8 ноября 2019 года.
Следственная служба Минфина обвиняла их в пособничестве в незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, в растрате бюджетных средств, присвоении государственного имущества, получении взяток в крупных размерах, злоупотреблении служебными полномочиями и пр.
Российские власти отложили начало выдачи паспортов в виде пластиковой карты на 2023 год
Выдача электронных паспортов гражданам России перенесена на 2023 год. Это следует из интервью руководителя главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой ведомственному изданию. Ранее сообщалось, что в пилотных регионах такой документ можно будет получить с этого декабря.
По словам Казаковой, МВД и министерство цифрового развития еще не разработали детальные требования к порядку оформления паспортов в виде пластиковой карты. Выдача новых документов сначала будет проводиться на добровольной основе, на первоначальном этапе планируется оформить около 100 тысяч паспортов такого вида.
Ранее правительство планировало, что первые электронные карты начнут выдаваться гражданам в декабре 2021 года. В 2019 году вице-премьер Максим Акимов заявлял, уже в 2022 году власти могут остановить выдачу бумажных паспортов.
Планируется, что электронная версия будет выдаваться в виде пластиковой карточки с указанием полного имени, фотографии, даты и места рождения. На чип будут записываться информация о так называемой прописке, отпечатки пальцев и сведения о других государственных документах, например, водительском удостоверении.
В Грузии создается Национальная лаборатория качества медикаментов
В целях снижения риска фальсификации медикаментов началось создание Национальной лаборатории качества лекарственных средств, - сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, сейчас ведется обустройство здания и закупается необходимое оборудование. Планируется, что лаборатория заработает к концу 2022 года.
Кроме того, по сообщению Минздрава, с 2022 года для фармацевтических компаний и дистрибьюторов станет обязательным соблюдение стандартов GMP и GDP, передает Общественный вещатель Грузии.
В Рождественский день Елизавета II вспоминала принца Филиппа
Британская полиция в субботу, в 8:30 арестовала 19-летнего вооруженного мужчину, который попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречает Рождество. Как сообщает Би-би-си, злоумышленник был задержан сразу после проникновения на охраняемую территорию.
Полиция сообщала, что нарушитель, так и не попавший ни в одно из помещений дворца, был вооружен, но какое именно оружие у него обнаружили, пока не сообщается.
В этом году королева Елизавета II встречает Рождество в Виндзорском замке в связи с противоковидными ограничениями и распространением «омикрона». В предыдущие годы она проводила Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке, на востоке Англии.
Британский монарх проводит рождественские праздники в обществе принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы.
В субботу британская королева выступила с ежегодным рождественским обращением. Она вспомнила своего супруга, принца Филиппа, умершего 9 апреля 2021 года. Несмотря на то, что в этом году «не будет одного знакомого смеха», королева заявила, что Рождество в королевской семье будет радостным.
Юрист «Комитета против пыток» сообщил о похищении 21 родственника в Чечне
Юрист северокавказского филиала правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне более двадцати родственников по линии матери и отца, а также их родных. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что братья Янгулбаев может быть причастен к модерации оппозиционного телеграм-канала, - передает редакция Кавказ.Реалии. За несколько дней о похищении десятков родственников сообщили шесть человек, которые находятся в оппозиции чеченским властям или связаны с правозащитой.
По словам Янгулбаева, похищения проходили 23-25 декабря в селе Гойты Урус-Мартановского района и Грозном. Речь идет о родственниках по отцу – Янгулбаевых и родственниках по матери – Мусаевых. Задержанных забрали не представлявшиеся люди в черной форме, которые увезли их в отделы полиции. Помимо паспортов и телефонов, у них забрали документы на недвижимость.
Он добавил, что среди приближенных главы Чечни Размана Кадырова его и его брата Ибрагима Янгулбаева считают модераторами и администраторами оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT. «По факту это не так. Но кадыровцы решили воздействовать на меня через проживающих в Чечне родственников», – пояснил юрист.
- Янгулбаев - шестой человек за неделю, сообщивший о похищении родственников в Чечне. С 22 декабря стало известно об исчезновении и задержании родственников оппозиционных блогеров Тумсо Абдурахманова, Хасана Халитова, Минкаила Мализаева, правозащитников Мансура Садулаева и Аслан Арцуева. Федеральные власти ситуацию не комментируют.
Коронавирус в Грузии: 1 661 новый случай заражения, 69 человек скончались
В Грузии за сутки выявлен 1 661 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 924 368-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 836;
- Имерети – 228;
- Аджария – 147;
- Самегрело – Земо Сванети – 108;
- Кахети –94;
- Шида Картли – 56;
- Квемо Картли – 79;
- Мцхета-Мтианети – 42;
- Гурия – 42;
- Самцхе-Джавахети – 22;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 7.
За последние 24 часа от коронавируса вылечился 3 841 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 881 863 лица.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 69 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 512 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 28 967 (- 2 249). В тяжелом состоянии находятся 1 245 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 301 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 121 человек;
- В т.н. Covid-гостиницах находятся – 920 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 37 человек;
- Проходят лечение на дому – 22 926 человек;
- На самоизоляции находятся – 30 410 человек.
За последние 24 часа был проведен 32 741 тест. В том числе 18 421 исследование на антиген и 14 320 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,07%. Показатель за последние 14 дней – 5,93%.
В Абхазии выявлено 54 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 275 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 54 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, состояние 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 9, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 18 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 456 человека. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29 812 человек.
В Грузии выявлен 51 случай инфицирования штаммом «Омикрон»
По последним данным, в Грузии выявлен 51 случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, - сообщил Общественному вещателю руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По информации Гамкрелидзе, из 51 выявленного в стране случая пять человек моложе 18 лет, и один из них - трехлетний ребенок. По словам Гамкрелидзе, у малыша болезнь проходит в бессимптомной форме.
Из-за майнинговых ферм высокогорная Местия получает свет по графику
Из-за увеличения количества майнинговых ферм возникли проблемы с электроэнергией в высокогорном крае Грузии – Сванетии. Известный своими красивыми пейзажами, средневековыми башнями и старинными традициями регион в последние 10 лет привлекает тысячи туристов. Однако из-за пандемии коронавируса Сванетия, как и остальная Грузия, испытывает проблемы с туризмом. Между тем в регионе нашли другой способ заработать – в Местия стали производить криптовалюту, пишет агентство «Новости-Грузия».
Муниципальные власти Местия подтверждают, что в последнее время свет здесь подается по графику, что вызвано перегруженностью и повреждением сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для майнинга криптовалюты.
По информации компании «Энерго-Про Джордия», поставляющей электроэнергию в регионы Грузии, для круглосуточного обеспечения населения Местия светом необходимо 7 мегаватт электроэнергии. Однако в реальности муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что вызвано, в основном, большим количеством майнеров.
Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местии связано с низкими тарифами на электроэнергию, установленными для жителей высокогорного региона. Благодаря специальным льготам, электроэнергию население получает бесплатно, за свет платят только зарегистрированные предприниматели.
В связи с создавшейся ситуацией муниципалитета Местии распространил заявление, в котором призывает жителей отказаться от майнинга:
«По сравнению с показателями прошлых годов потребление в этом году выросло на 237%.
Существующие линии электропередач не выдерживают нагрузку, которая в четыре раза больше запланированного. В результате участились повреждения. На сегодня повреждены линия Ингури ГЭС и поставка электроэнергии осуществлялась по альтернативной линии (Ладжанури), которая также была повреждена. Для сохранения существующей сети АО «Энерго-Про Джорджия» приходится снижать нагрузку и поставлять населению электроэнергию по графику. График продолжится до тех пор, пока линия не будет восстановлена.
Сегодня как никогда необходимо проявлять гражданскую ответственность. Мы живет в маленьком социуме, где ежедневно встречаемся друг с другом, ежедневно общаемся, мы должны уважать друг друга, наши семьи и детей, отключить майнеры и вернуться к нормальному ритму жизни, где никому не стыдно смотреть в глаза друг другу.
Неприемлемо, чтобы интересы всего муниципалитета и населения стали жертвой желания конкретных людей получать «легкие» деньги. Электросети никак не смогут выдержать такой нагрузки. Мы должны думать друг о друге и выбрать светлую обстановку для жизни».
Саломе Зурабишвили привилась бустерной дозой вакцины Pfizer
Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили привилась бустерной дозой вакцины Pfizer.
Президент сделала третью дозу после двух доз антикоронавирусной вакцины производства компании Astrazeneca.
Информацию распространяет администрация президента Грузии.
Хазарадзе об отставке спикера парламента: О какой стабильности может идти речь?
Лидер оппозиционной парламентской партии «Лело» Мамука Хазарадзе прокомментировал отставку с поста председателя парламента Грузии Кахи Кучава, пишет агентство «Новости-Грузия».
В социальной сети Хазарадзе подверг критике политику правящей партии «Грузинская мечта»:
«За девять лет сменилось пять премьеров, пять председателей парламента… О какой стабильности может идти речь, о каких международных отношениях, о каких экономических программах, инвестициях и рабочих местах? По какому признаку их назначают, из-за чего увольняют? Где программа, где отчет? Где ответственность? Ничего подобного нет!
Так происходит только в тех странах, где забыли вкус свободы, в которых голоса на выборах продаются, в которых не существует справедливого суда, в которых гражданское общество молчит, где практически все институты власти похищены одним человеком…
Борьба продолжается! Борьба для того, чтобы покончить с этим маразмом и начать строить настоящее грузинское демократическое государство», - пишет Мамука Хазарадзе.
- Каха Кучава, занимавший пост председателя парламента с 27 апреля текущего года, подал в отставку. Он говорит, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
- Правящая партия «Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента председателя комитета образования и науки Шалву Папуашвили.
Тбилисский клуб BASSIANI оштрафован на 10 тысяч лари
Инспекция труда оштрафовала на 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов) известнейший в Европе тбилисский клуб BASSIANI из-за намерения провести мероприятие в обход установленного властями ковид-регуляций. Однако руководство клуба отказалось получать квитанцию о штрафе, а собравшиеся минувшим вечером возле BASSIANI несколько сотен человек не допустили туда сотрудников Инспекции труда, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мероприятия в вечер пятницы были запланированы не только в BASSIANI, но и в других ночных клубах Тбилиси, однако за несколько часов до открытия стало известно, что Инспекция труда намерена опечатать клубы, которые нарушат запрет на проведение вечеринок.
После обсуждения этой новости в социальных сетях была организована акция протеста против такого отношения к клубам, которые соблюдают все установленные ковид-регуляции, однако им уже два года не разрешают принимать посетителей. На акции возле BASSIANI было шумно - протестующие интересовались, почему Инспекция труда не штрафует участников и организаторов массовых государственных мероприятий, которые на Новый год проводятся в Тбилиси во всех регионах Грузии.
Между тем стало известно, что Инспекция труда также потребовала от клуба BASSIANI «в разумные сроки» убрать с территории аппаратуру и технику. Предполагается, что после этого помещение, которое находится на территории стадиона «Тбилиси Арена» будет опечатано.
Сегодня же стало известно, что еще один крупный тбилисский клуб - MTKVARZE, 24 декабря был опечатан Инспекцией труда в отсутствие собственников.
- Начиная с 17 декабря Ассоциация клубов Грузии ведет переговоры с Инспекцией труда и Минздравом для получения разрешения на проведение мероприятий. Сначала в этих переговорах наметился прогресс: владельцы клубов заверили, что будут соблюдать все установленные регуляции, посетителей должны были впускать только на 50% имеющихся мест и только при наличии сертификата о вакцинации.
- Кроме того, после встречи 18 декабря с Инспекцией труда представители ночных клубов приняли решение перенести на неделю мероприятия, запланированные на 18 декабря, назвав это «последним компромиссом».
- 19 декабря Инспекция труда пообещала, что решение об открытии ночных клубов будет принято после оценки возможных рисков, включая возможность распространения штамма «омикрон». Однако 22 декабря начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе объявил, что совет не принимал решения об открытии клубов и проведение клубных мероприятий по-прежнему запрещено.
- 23 декабря представители тбилисской электронной музыки и клубной сцены выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «для предотвращения физического уничтожения» намерены продолжать работу «с использованием механизма минимального распространения коронавируса». Вместе с тем владельцы клубов также пожаловались на то, что правительство потребовало от арендодателей не допустить проведения мероприятий в сдаваемых ими клубам помещениях.
Папа Римский призвал не допустить конфликта на территории Украины
Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi), призвал не допустить конфликта на территории Украины. Понтифик выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты и будут открыта для диалога. Франциск также упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Израиле, Афганистане, Мьянме и других странах.
Обычно в своей рождественской речи Папа касается актуальных мировых вопросов. Например, год назад Франциск призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19 и упомянул события в Донбассе и самопровозглашенном Нагорном Карабахе.
В этом году глава Римско-католической церкви вновь обратился к верующим с балкона собора Святого Петра в Ватикане. В прошлом году из-за пандемии обращение перенесли в зал Апостольского дворца.
25 декабря католики и протестанты, наряду с прихожанами ряда православных церквей, празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю. На богослужении в соборе Святого Петра Франциск обратил внимание верующих на умение видеть проявление бога не в грандиозных, а в малых вещах.
НАСА отправило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»
Американское космическое агентство НАСА отправило в космос телескоп «Джеймс Уэбб». Запуск прошел с полигона Куру во французской Гвиане.
Аппарат будет исследовать космос в инфракрасном и оптическом диапазоне, что позволит узнать много нового об эволюции галактик. Кроме того, «Джеймс Уэбб» будет исследовать атмосферы далеких планет. Это поможет ученым понять, пригодны ли они для жизни.
На протяжении четырех недель телескоп будет двигаться к так называемой второй точке Лагранжа, которая находится в полутора миллионах километров от Земли. Затем в течение нескольких месяцев он будет проходить этапы калибровки приборов, а первые снимки получит примерно через полтора года после запуска.
Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошелся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчетной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы «Аполлон». «Джеймс Уэбб» заменит своего предшественника телескоп «Хаббл». Новый аппарат должны были отправить в космос еще в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались.
После обвиняющих Путина в воровстве сообщений правительство Дагестана заявило о хакерской атаке
На сайтах госорганов Дагестана появились сообщения, обвиняющие президента России Владимира Путина в воровстве. Правительство республики заявило о DdoS-атаке на порталы органов исполнительной власти, сообщает Кавказ.Реалии.
Текст, в котором президента России обвиняют в воровстве, появился на сайте комитета по госзакупкам, министерства цифрового развития, Минприроды, Минцифры, Минтранса и других ведомств Дагестана, обратил внимание телеграм-канал «Спросите у Расула».
«Пока Путин и его прихвостни воюют с Западом, их дети там учатся», - говорится в сообщении.
«В настоящее время министерством цифрового развития Республики Дагестан проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов. Работа ресурсов будет восстановлена в ближайшее время», - сообщило в официальном телеграм-канале правительство Дагестана.
DDoS-атака – хакерская атака, позволяющая заблокировать работу сайта для посетителей путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Хакеры искусственно создают лавинообразный рост запросов на сайт, увеличивая нагрузку и выводя его из строя.
Армения заинтересована в заключении мирного договора и начале переговоров по договору
Премьер-министр Никол Пашинян провел онлайн-пресс-конференцию на своей странице в Facebook.
«Меня обвиняют в том, что я сдал земли. На самом деле это безосновательное обвинение. Но есть легитимное обвинение: меня могут обвинить в том, что я не сдал земли, и это будет легитимным обвинением. Если кто-то скажет мне, что ты должен был понимать, что варианта нет, нужно просто сдать эти земли, территории, чтобы не было войны, это будет легитимное обвинение», - сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции на своей странице в Facebook, которая также транслировалась на Общественном телевидении Армении, передает Радио Азатутюн.
«Армения заинтересована в заключении мирного соглашения и начале переговоров по соглашению, - заявил премьер. - Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. Мы заинтересованы в этом, мы не отказывались и не откажемся говорить на эту тему».
Премьер-министр Армении 28 декабря примет участие в саммите лидеров СНГ. На вопрос, встретится ли он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян ответил так: «На данный момент предложения об официальной двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана обязательно будут, потому что мы будем там с лидерами стран СНГ, и контакты будут, но мы на данный момент не получили официальное предложение о переговорах».
По словам премьера, во время беседы с президентом Азербайджана в Брюсселе с глазу на глаз, когда они на недолгое время остались одни в комнате переговоров, обсуждалось то же, что и перед и после этой беседы.
«Имело место продолжение того же разговора, мы продолжили обсуждение вопросов нашей повестки дня», - отметил он, касаясь краткой частной беседы между ним и Ильхамом Алиевым 14 декабря в Брюсселе, впервые после войны, которая состоялась в ходе трехсторонней встречи с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.
В ходе пресс-конференции Никол Пашинян рассказал о возможном создании новой международной дороги. «В моем и нашем восприятии, это не просто дорога, соединяющая западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, но и новый международный транзитный маршрут, в открытии которого заинтересована также Армения. Мы и раньше не исключали и не исключаем строительства новой дороги, которая, с нашей точки зрения, станет возможным путем международного сообщения».
На вопрос Радио Азатутюн, может ли он после встреч в Брюсселе заверить, что армянская сторона не согласится предоставить Азербайджану дорогу без таможенного контроля и взимания таможенной пошлины, Пашинян ответил положительно, напомнив, что перед встречей с президентом Азербайджана в Брюсселе он уже обозначил красные линии армянской стороны, что она не приемлет никакой коридорной логики.
«Наша принципиальная позиция в связи с автодорогами осталась прежней. В Брюсселе я и президент Азербайджана попытались обсудить подробности, попытались понять, в чем причина, что мы выражаем такие позиции, потому что публично звучащие позиции - это видимая часть айсберга. Но есть проблемы и причины, из-за которых мы выражаем ту или иную позицию. Когда мы стали вдаваться в детали, честно говоря, при обсуждении деталей я там тоже увидел возможность того, что мы можем прийти к определенным решениям, когда бы и наши позиции, и выдвинутые Азербайджаном чисто практические вопросы реально могли бы на самом деле быть решены», - сказал Никол Пашинян.
Он отметил, что по этой части у него нет никаких договоренностей с Ильхамом Алиевым.
Армения без предусловий вернула Азербайджану захваченных на днях армянскими военнослужащими азербайджанских нарушителей границы.
«Мы вернули их не взамен на что-то, потому что мы не хотим создавать впечатление, что мы, так сказать, торгуем людьми. Мы своей позицией продемонстрировали нашу полную приверженность международным нормам и правилам», - сказал в связи с этим Пашинян.
Касаясь темы армяно-турецких отношений, премьер-министр сначала не исключил, что если переговорный процесс будет успешным и процесс созреет, то может также состояться его встреча с лидером Турции.
Что касается специального представителя армянской стороны, вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна, то он подчеркнул, что и образование, и пройденный политический путь, и уже достаточно тяжелый опыт последнего достаточны для этой миссии. Кроме того, он добавил, что в этом процессе будет сформирована команда дипломатического корпуса МИД.
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