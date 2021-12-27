В Кремле назвали расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на восток, вступление в Альянс Украины, Молдовы и Грузии вопросом жизни и смерти для России.

«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Молдавию и Грузию», – заметил ведущий.

«Конечно, это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас», – заявил Песков.

Президент РФ Владимир Путин при этом заявил, что ответ России при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов.

«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты», – сказал Путин.

Он добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата».

Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.

Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.

Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.