Пенитенциарная служба: Саакашвили временно остается в Горийском госпитале

По информации Специальной пенитенциарной службы Грузии, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.

«В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного Михаила Саакашвили, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя.

Михаил Саакашвили не подчинился законным требованиям Специальной пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 Рустави. По причине беспокойства он испытывал колебания давления, что привело к решению Специальной пенитенциарной службы временно отложить законную меру перевода.

Примечательно, что с 19 ноября этого года Михаил Саакашвили был переведен Специальной пенитенциарной службой в Горийский военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори для соответствующего лечения, где ему оказывались все необходимые медицинские услуги и он находился под постоянным наблюдением врачей», – говорится в заявлении Пенитенциарной службы, которое цитирует Общественный вещатель.

Сам Саакашвили накануне рассказал, что ненадолго потерял сознание – после того, как узнал, что его планируют перевести из Горийского госпиталя. С обращением Саакашвили журналистов ознакомил его адвокат Ника Гварамия.

«Было около половины шестого, ко мне зашли люди в черной форме. Сказали, что переводят, но не сказали куда. Я потребовал, чтобы мне измерили давление и пульс. Давление было 180, затем уже 200/110. Моё нормальное давление 120/80. Я думаю, это был гипертонический криз. Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике», – заявил он.

Представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили также сообщила, что у Саакашвили было «очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента».