200 лари за прививку от коронавируса получат граждане Грузии старше 50 лет

Бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев презентовал в Сухуми проект гостиничного и апартаментного комплекса «Москва резорт» стоимостью 20 млрд рублей (более 270 млн долларов США).

Как пишет агентство ТАСС, комплекс планируется построить в Пицунде на площади 45 га.

«Рассчитывать только на себя, на собственные силы – это тупиковый путь, и то, что вы делаете ставку на российского инвестора, абсолютно правильно. Это беспрецедентный проект, в России таких проектов нет, он совершенно экологичный, он должен вписаться в климатическую зону, это будет гостиница вся зеленая. Объем инвестиций – 20 млрд рублей, у нас есть договоренности с банками, которые будут кредитовать», – сказал Ткачев на презентации с участием президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваб, депутатов парламента и членов правительства.

По словам Ткачева, в течение трех лет на строительстве объекта будут работать около 1500 рабочих, гостиница рассчитана на 700 мест, апартаменты на 1 тыс. мест.

«Абхазия в свое время была местом для «дорогих» отдыхающих, и за многие годы вы растеряли богатого клиента, он уехал в другие курорты. Мне кажется, Абхазия по природе и берегу – лучшая на черноморском побережье, и ей надо вернуть былую славу на туристическом рынке, создавая четырех, пятизвездочные отели», – сказал Ткачев.

Он отметил, что объект будет поэтапно вводиться, на строительную площадку выйдут в конце 2022 года. Обслуживающий персонал численностью 1500 человек будет набираться из числа местных жителей, а также приезжих, и их будут готовить специально.

Выступая перед собравшимися, Аслан Бжания подчеркнул, что этот инвестиционный проект беспрецедентный для Абхазии по своему масштабу.

Александр Анкваб заявил, что такие проекты необходимы для развития экономики и ухода от дотаций, передает «Апсныпресс».

«Сегодня мы находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать в полемике саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Правительство Абхазии говорило и будет говорить – без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа. Надо улучшать жизнь наших граждан и поэтому то, что сегодня предлагается, достойно уважения и срочной поддержки. По-другому ничего не получится», – сказал Анкваб.

Сообщается, что над проектом комплекса «Москва Резорт» работали европейские архитекторы из двух крупных компаний. Архитектор из Италии Рокко Валентини представил собравшимся проект по Zoom.