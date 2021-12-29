Шалва Папуашвили избран председателем парламента Грузии

Депутаты парламента Грузии избрали Шалву Папуашвили председателем законодательного органа. За кандидатуру Папуашвили проголосовали 88 парламентариев, один был против. Как пишет Общественный вещатель, для избрания председателя парламента было необходимо 76 голосов, регистрацию прошли 104 депутата.

Перед голосованием Шалва Папуашвили обратился к коллегам и ответил на их вопросы. По словам Папуашвили, он сделает все возможное, чтобы достойно служить стране и народу. Он также поблагодарил бывшего председателя парламента Каху Кучава.

«Спасибо парламентскому большинству за выдвижение меня на должность председателя парламента и за выраженное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу. Большое спасибо Кахе Кучава, который в политически сложное время достойно возглавлял парламент и смог консолидировать парламентскую жизнь», – заявил Шалва Папуашвили.

Каха Кучава подал в отставку с поста председателя парламента Грузии 24 декабря. Он заявил, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.