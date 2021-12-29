В Грузии от коронавируса за сутки скончался 61 пациент

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года – 2021". Об этом говорится на сайте организации.

В публикации Лукашенко называют "последним диктатором Европы". Центр признал его главным коррупционером за "потворство организованной преступности". Жюри выбрало его из рекордных 1167 претендентов на это звание.

"В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", – отметил координатор жюри и сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

В частности, OCCRP отметили принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Любого, кто противостоит Лукашенко, ждет их участь, пишут в организации, или участь Сергея Тихановского, которого приговорили к 18 годам лишения свободы за организацию антиправительственных демонстраций в 2020 году.

Также среди "достижений" Лукашенко за последний год жюри выделило "организацию потоков государственных средств олигархам, близким его семье" и провокацию миграционного кризиса на границе с Польшей. Кроме того, Лукашенко обвинили в потворстве распространению фейков о коронавирусе.

"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих – и все это с помощью и одобрения Кремля", – говорится в публикации Центра.

Итоги подводили жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. Они проголосовали за Лукашенко единогласно. Он оказался в рейтинге главных коррупционеров по соседству с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и экс-канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

Гани в организации называют "вопиюще некомпетентным" лидером, который оставил свой народ на произвол судьбы и уехал жить среди коррумпированных бывших государственных чиновников "в моральной помойке – ОАЭ".

Асада обвинили в начале войны в Сирии и краже сотен миллионов долларов в попытке сохранить власть. Эрдоган, по данным Центра, курировал коррумпированное правительство, которое отмывало китайские средства на иранскую нефть через государственные банки. Курц был лидером Австрийской народной партии, который ушел из политики после обвинений в растрате и взяточничестве.