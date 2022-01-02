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Число случаев омикрон-штамма коронавируса в Грузии превысило 140
Число случаев инцифирования новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии увеличилось до 144, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Первые два случая омикрон-штамма в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали. По информации Центра, последние данные о лабораторно подтвержденных случаях были обновлены 31 декабря.
Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают на то, что «омикрон» легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации. Одновременно специалисты указывают, что прививки все же помогают снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.
Специалисты предполагают, что распространение «омикрона» приведет к началу шестой волны коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 937 640 случаев заражения, выздоровели 900 159 человек, скончались 13 905.
Другие новости дня
У Байдена и Зеленского на 2 января намечены переговоры по телефону
Президент США Джо Байден в воскресенье, как ожидается, проведет телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Во время звонка Байден намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудить с Зеленским подготовку к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома после того, как в четверг Байден провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет «Голос Америки».
Сам Джо Байден 31 декабря, во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне, в штате Делавэр, повторил в беседе с журналистами, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики.
«Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить», - подчеркнул глава Белого дома.
Байден также сказал, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было еще раз согласовано проведение дипломатических американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Разведки стран НАТО осенью заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления на Украине. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Главное требование российских властей заключается в том, чтобы расширение Североатлантического Союза не происходило за счет бывших советских республик.
В беседе с Байденом на этой неделе Путин, по информации Кремля, дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины «стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Травмы от пиротехники, алкогольная и пищевая интоксикация: итоги Нового года в Грузии
В новогоднюю ночь в Грузии в результате применения пиротехники пострадали 27 человек. Об этом агентству IPN сообщили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи.
По словам структуры, в Тбилиси пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Шесть человек были госпитализированы с травмами разных частей тела. Что касается регионов, то там зарегистрировано 19 случаев травм от пиротехники. 13 пациентов доставлены в больницу.
Кроме того, в масштабах Грузии в этот Новый год был зафиксирован 41 случай пищевого отравления – 12 в Тбилиси (трое госпитализированы) и 29 в регионах (12 человек госпитализированы).
Вместе с тем, зарегистрирован 231 случай алкогольной интоксикации: 97 в Тбилиси (20 пациентов госпитализированы) и 134 в регионах (40 госпитализированы).
Митрополит Чкондиди госпитализирован после того, как был найден без сознания в келье
Митрополит Чкондидской епархии отец Степане (Калайджишвили) утром 2 января был найден без сознания в собственной келье в церкви в поселке Цагери. Об этом сообщает издание wenews.ge (World Ecclesiastical News – «Мировые церковные новости»). По их данным, митрополит был доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Тбилиси.
В настоящее время состояние здоровье священнослужителя оценивается как стабильное. Как пишет wenews.ge, предположительно, у отца Степане произошел разрыв двенадцатиперстной кишки. Издание распространило фотографию митрополита в больнице.
В катастрофе автобуса «Москва-Астрахань» погибли 5 человек
В катастрофе пассажирского автобуса под Рязанью в воскресенье рано утром погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель.
Госпитализированы 12 пострадавших, трое из них – в реанимации, сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Всего в ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.
Катастрофа произошла в Скопинском районе. Рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Астрахань, врезался в железнодорожную опору.
В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что ДТП, по уточненным данным, произошло в условиях сильного гололеда. Как отметил собеседник агентства, «водитель не справился с управлением на замерзшей дороге». Ранее агентство со ссылкой на информированный источник писало о версиях, что водитель мог либо уснуть за рулем, либо ему стало плохо.
«За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань», - приводит ТАСС слова первого заместителя главы правительства региона Анны Росляковой. Она выехала на место ЧП. По ее данным, в пункте временного размещения сейчас 19 человек.
Всего в автобусе, по сведениям МВД области, находились 49 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В Кейптауне вспыхнул крупный пожар в здании парламента ЮАР
Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР, в Кейптауне. На кадрах с места видны клубы черного дыма и пламя, охватившее крышу здания.
На борьбу с огнем были брошены десятки пожарных. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока не известно.
Как отмечает «Би-би-си», пожар начался спустя несколько часов после государственных похорон архиепископа, борца с режимом апартеида Десмонда Туту. Церемония проходила вблизи парламента.
По информации агентства France-Press, пламя до сих пор не удалось взять под контроль. В здании образовались трещины.
Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций. Старейшая часть была построена в 1884 году, две другие – в 20-х и 80-х годах прошлого века.
Первый ребенок в Грузии в 2022 году родился в столичной клинике «Имеди»
Первый новорожденный в Грузии в 2022 году появился на свет в тбилисском роддоме «Имеди» 1 января в 00:30, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Родился мальчик весом 3,5 килограмма, рост - 45 сантиметров. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Второй малыш в новом году в Грузии родился в 1:00 в тбилисской клинике им. Гагуа.
За сутки в Грузии скончались 45 человек с коронавирусом
За последние сутки в Грузии 45 человек скончались от последствий коронавируса. Общее число умерших с диагнозом «ковид» в стране увеличилось до 13 905.
За минувшие сутки выявили 796 новых случаев заражения. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,92%, за последние две недели – 5,49%, а за последнюю неделю – 5,67%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 936 844.
Выздоровел 3 291 человек, их общее число выросло до 896 868.
В Грузии отмечают мистический праздник Бедоба – День судьбы
2 января в Грузии отмечают мистический праздник Бедоба или День судьбы. Второй день нового года с давних пор считался в Грузии Днем судьбы - праздником счастья и здоровья. Название происходит от грузинского слова «беди», что в переводе означает «судьба».
Грузины верили, что весь год сложится так, как проведешь Бедоба. Заранее семьи подбирали меквле - человека, который принесет в их дом благополучие и удачу. Как правило, почетными гостями становились уважаемые особы, люди с хорошей репутацией.
Сегодня в Грузии к Бедоба по-прежнему относятся с почтением. Праздник принято проводить в кругу любимых людей, ходить в гости и дарить подарки. Следуя традициям, на Бедоба грузины стараются не занимать и не одалживать денег, не ссориться, не спорить в семье. Считается, что важнее всего на День судьбы – хорошее настроение и позитивные мысли.
Из-за угрозы распространений коронавируса эпидемиологи рекомендовали отказаться от традиций, связанных с походами в гости и большими застольями. Праздники призывали отмечать дома вместе с ближайшими родственниками, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вообще, Бедоба бывает как минимум три раза в году: на Барбароба 17 декабря – день поминовения святой великомученицы Варвары, 2 января и 15 января – на второй день после наступления Нового года по старому стилю.
Церковь относится к этому празднику весьма скептически, указывая, что он противоречит христианской этике. Как поясняют грузинские священнослужители, Евангелие учит нас, что перед Божьей волей все дни одинаковы и важны.
Путин уволил главу следствия одного из дел ФБК и «Болотного дела»
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. В разное время он возглавлял следствия по «Болотному» и «московскому» делам и по отмыванию денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Копия документа об отставке выложена в телеграм-канале адвоката Сергея Бадамшина. Подлинность корреспонденту Радио Свобода подтвердил знакомый следователя. Указ подписан 28 декабря, его номер - 729. На сайте Кремля нет такого документа, за 728-м президентским указом выложен 730-й. Старший командный состав силовых структур назначается и увольняется в России указами президента. Причина увольнения в текст не раскрывается.
Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, переехал в Москву, где быстро стал одним из самых известных следователей ведомства. Первым громким делом следователя стало расследование крушения теплохода «Булгария» в 2011 году. Тогда погибли 122 человека. В июле 2014 года несколько обвиняемых по этому делу были приговорены к различным тюремным срокам.
В марте 2012 года Габдулин вел дело депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, обвиненного в мошенничестве. Тот скрылся в США, Вашингтон не стал выдавать его в Россию. Габдулин возглавлял группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли 60 человек.
Однако широкую известность следователь получил после своей работы по нескольким резонансным политическим делам. Осенью 2012 года он вел расследование дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые были обвинены в организации массовых беспорядков. Оба были приговорены к четырем с половиной годам колонии. Правозащитники признали их политическими заключенными.
По этой же статье было возбуждено дело после протестного марша после избрания Владимира Путина президентом в 2012 году. К работе по делу было привлечено около 200 следователей, были привлечены около 30 обвиняемых, почти все были признаны политическими заключенными. Процесс, получивший название «Болотное дело», закончился осуждением 14 человек к реальным срокам, трех человек – к условным.
В 2019 году Габдулин вел так называемое московское дело. После политических протестов в городе было возбуждено дело о массовых беспорядках. 22 человека были осуждены. Они также были признаны политическими заключенными. После этого следователь вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обыски тогда прошли почти по 200 адресам по всей России. У примерно 90 активистов фондов политика были заблокированы счета. Позднее дело было объединено с несколькими другими делами против фонда.
Последним известным делом генерала стало расследование массового убийства в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Через день, вскоре после встречи с ним покончил с собой глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Тогда сообщалось, что полковник был жестко раскритикован на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным. Встреча с Сарапульцевым, писала газета «Коммерсантъ», прошла спокойно. «Подчиненные называют генерала весьма спокойным и интеллигентным человеком», – писало тогда издание.
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Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистской организацией и запрещен. Российское законодательство обязывает РС указывать этот факт.
В Ингушетии обстрелян дом брата бывшего главы республики
В Ингушетии обстрелян частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России, бывшего президента республики Юнус-Бека Евкурова - Юсупу. Одна из пуль попала в окно. Об инциденте сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник и издание «База».
По предварительным данным, в дом выстрелили восемь раз, передает источник «Интерфакса». По данным «Базы», нападавшие стреляли, когда запускались новогодние фейерверки, поэтому нападение было замечено не сразу. На месте работает полиция, ее видно и на видео предполагаемого очевидца, проезжавшего мимо места событий.
Никто не пострадал. Находился ли в доме Юсупа Евкурова он сам, его брат или кто-то еще - не сообщается. В 2009 году на Юнус-Бека, возглавлявшего тогда Ингушетию, было совершено покушение - смертник взорвался рядом с автомобилем президента, тот был ранен, погибли охранник и водитель политика. Евкуров тогда был ранен, а вместе с ним - его младший брат Увайс, занимавший тогда должность начальника его охраны.
Предполагаемые организаторы были выслежены и убиты полицией и ФСБ.
- Евкуров ушел в отставку в 2019 году после массовых протестов в республике из-за передачи части ее территории в состав Чечни. Лидеры протестов получили длительные тюремные сроки. Бывший президент занимает пост заместителя министра обороны, недавно он был повышен в звании до генерал-полковника.
В Грузии повысили зарплаты госслужащим, медикам и воспитателям детских садов
С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым учителям, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
Согласно государственному бюджету на 2022 год, зарплата работников детских садов увеличится на 100 лари.
Прибавки также получат работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.
Зарплата учителей с определенным статусом с января 2022 года повысится на 100 лари. До сих пор, в зависимости от статуса, зарплата учителей колебалась от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).
Правительство ЕС предложило считать газовую и атомную энергетику «зелеными»
Еврокомиссия предложила считать газовую и атомную энергетику «зелеными» при определенных обстоятельствах. Проект документа разослан странам-членам ЕС, сообщают немецкое агентство dpa и газета Financial Times.
Предложение сделано в рамках принятия программы долгосрочного финансирования союза и вызовет ожесточенные споры, отмечает dpa. Отношение к этим видам энергетики радикально различается в разных странах ЕС.
Сторонники газовой энергетики отмечают, что она чище угольной, сторонники атомной - что она не влияет на выделение углекислого газа.
Работающие на природном газе электростанции будут жестко ограничены в производстве парниковых газов, если будут строиться после 2030 года, следует из предложения. Атомные проекты будут считаться зелеными, если получат разрешение на строительство до 2045 года.
Противники считают - что, когда речь идет о газовых станциях, «чище» не означает «чисто», а атомная энергетика требует утилизации опасных отходов, и подвержена риску опасных аварий.
К числу самых серьезных противников атомной энергетики относится первая по размеру экономики страна ЕС - Германия. 31 декабря Берлин закрыл три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года.
В то же время вторая экономика Евросоюза, Франция, производит на атомных электростанциях 70 процентов электроэнергии и планирует возобновить строительство АЭС, последняя из которых была запущена почти 20 лет назад.
Для того чтобы отвергнуть предложение Еврокомиссии, против него должно выступить квалифицированное большинство стран-участниц. То есть, не меньше 20 из 27 правительств, представляющих не менее 65 процентов населения блока или 353 из 705 депутатов Европарламента.
ЕСПЧ запретил России выдавать Минску участника протестов
Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать участника белорусских протестов Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции и грубом нарушении порядка. Ему грозит до семи лет колонии.
Правозащитники рассказали, что белорус все еще находится в российском СИЗО. О том, что Россия приняла решение экстрадировать Подлобникова, стало известно в конце декабря.
Активиста задержали после уличного шествия в белорусском городе Жлобин в августе 2020 года. Спустя три дня Подлобникова отпустили. Позже он уехал на работу в Москву, где его взяли под стражу по запросу Минска.
С августа 2020 года в России по требованию белорусских властей арестовали как минимум 20 человек. Некоторых уже выслали на родину, в том числе бойца ММА Алексея Кудина. Российский суд вынес решение об экстрадиции спортсмена через несколько часов после того, как ЕСПЧ запретил его выдачу из-за угрозы пыток.
Страны мира отметили Новый год на фоне «омикрона»
В разных странах мира отметили Новый год на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Москва отметила праздник салютом над пустой Красной площадью, которую закрыли в рамках коронавирусных ограничений, но много людей отмечали праздник в других частях города.
В Париже тысячи людей отмечали Новый год на улице. Районы вокруг Эйфелевой башни и Елисейских полей были заполнены даже поздней ночью. При этом во Франции сейчас находится один из эпицентров распространения коронавируса. Уже третий день там выявляют больше двухсот тысяч новых случаев COVID-19.
В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине – над Бранденбургскими воротами.
В Дубае под новогоднюю елку оформили 828-метровый небоскреб «Бурдж Халифа», самое высокое здание мира. Его стены использовали как экран для светового и лазерного шоу.
В Нью-Йорке десятки тысяч человек праздновали Новый год на Таймс-сквер. В прошлом году праздник там отмечали только несколько десятков специально приглашенных, а массовые мероприятия из-за COVID-19 были отменены. Наступающий 2022 год городские власти решили отметить традиционно, чтобы показать, что город вернулся к жизни после пандемии. Порядок допуска публики на площадь при этом был ужесточен.
По традиции, существующей с 1907 года, приход Нового года в Нью-Йорке возвестило падение хрустального шара. Его каждый раз создают заново, изменяя расположение хрустальных пластинок.
В Сухумском роддоме в новогоднюю ночь родились четыре ребенка
В Сухумском роддоме в ночь на 1 января 2022 года родились четыре ребенка, сообщает «Апсныпресс». По информации врача родильного дома Дианы Читанава, двое из новорожденных - мальчики, две - девочки.
Самый крупный малыш из родившихся - мальчик весом 4,3 кг. По решению главы сухумской администрации Беслана Эшба, первый ребенок - сухумчанин, родившийся в 2022 году, получит от ведомства 100 тысяч рублей.
США, ЕС, Канада и Великобритания осудили ликвидацию «Мемориала»
США, Евросоюз, Канада и Великобритания осудили ликвидацию международного общества и правозащитного центра «Мемориал» (обе организации признаны российскими властями «иноагентами»).
В совместном заявлении говорится о решительном несогласии с вердиктами российских судов, которые в конце декабря признали, что «Мемориал» в числе прочего оправдывает экстремизм и терроризм. «Деятельность ''Мемориала'' как никогда необходима», - сказано в документе.
Авторы заявления также обратили внимание на усиливающиеся необоснованные репрессии в России и призвали Москву придерживаться международных обязательств в области прав человека.
Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал» по иску Генпрокуратуры 28 декабря. На следующий день такое же решение принял Московский городской суд в отношении правозащитного центра «Мемориал». Решения будут обжалованы.
ЕСПЧ после вынесения решений о ликвидации организаций в срочном порядке потребовал приостановить их исполнение. Основанием стала жалоба на закон об «иноагентах», поданная российскими НКО (в том числе «Мемориалом») еще в 2013 году. Решение по этой жалобе ЕСПЧ пока не принял.
Секретарь Совбеза Украины прогнозирует независимость Чечни
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ожидает появления независимой Чечни в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
«Ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшем будущем увидим свободную Ичкерию», - сказал Данилов.
Он отметил, что Россия традиционно проводит агрессивную внешнюю политику, в том числе в отношении соседних государств: Молдовы, Грузии, Украины.
- Ранее Данилов объявил о включении в санкционный список СНБО Украины бойцов чеченского батальона имени шейха Мансура, который с 2015 по 2020 год участвовал в боевых действиях на Донбассе против пророссийских сепаратистов. В боевых операциях на Донбассе также участвовали чеченские добровольцы из числа бывших бойцов ичкерийского сопротивления в составе батальона имени Джохара Дудаева. Его командир, генерал ичкерийской армии Иса Мунаев погиб в 2016 году.
Китай к Новому году опубликовал новые снимки Марса
Китай по случаю Нового года опубликовал новые снимки Марса. Их сделал зонд «Тяньвэнь-1». Он работает на планете с февраля прошлого года вместе с марсоходом «Чжужун».
Передача фотографий заняла примерно 20 минут. Среди изображений – общий вид Марса, сам марсоход и северная полярная шапка планеты. Кроме того, на кадры попали кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.
В мае 2021 года национальное космическое управление Китая сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Зонд и марсоход за время своей работы собрали 560 гигабайтов информации о Марсе.
Китай стал третьей страной в мире, сумевшей достичь поверхности другой планеты. В 1970 году мягкая посадка впервые удалась Советскому Союзу с аппаратом «Венера-7». Первая успешная посадка США получилась в 1976 году, на Марс, с аппаратом «Викинг-1». Кроме того, на Марсе работает американский аппарат «Персеверанс», высадившийся на планету в феврале 2021 года.
С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров
С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров. Повышение было предусмотрено государственным бюджетом на 2022 год.
Для пенсионеров до 70 лет пенсии подняли на 20 лари, до 260 лари, а для пенсионеров из высокогорных регионов – до 312 лари. Прибавка для граждан старше 70 лет составила 25 лари. Теперь их пенсия увеличилась до 300 лари, а для пенсионеров из высокогорных сел – до 360 лари.
Всего в 2022 году государство выделило на пенсии 2,9 миллиарда лари, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рост обоснован существующим в Грузии законодательством, предполагающим индексацию пенсий. Соответствующие положения вступили в силу с 1 января 2021 года, и теперь пенсии будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.
Экс-сотрудники по нацбезопасности США призвали раскрыть санкции против РФ
Группа бывших сотрудников США по нацбезопасности призвала президента Джо Байдена опубликовать санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом пишет Associated Press.
Среди подписавших заявление – экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и несколько послов в Киеве.
По мнению авторов документа, раскрытие деталей потенциальных экономических санкций повлияет на решение Кремля до того, как Москва решится на эскалацию.
Вечером 30 декабря президенты России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Как заявил Белый дом по итогам разговора, Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины и дал понять, что США с союзниками и партнерами «решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины». Кремль сообщил, что Москва добивается «твердых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.
Кроме того, ситуацию с безопасностью на Украине упомянул и канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что ЕС стоит перед новым вызовом и подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом торга.
- Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности - в частности не расширять НАТО на восток и включать в союз новых членов бывших советских республик. Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на январь.
В Абхазии выявлено 83 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 83 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 75 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 71 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, состояние 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 8, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 867 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30 168 человек.
Сторонники Саакашвили прекратили массовую голодовку
Массовая голодовка, начатая в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращена. Об этом сообщил сегодня, 1 января, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия, передает агентство «Новости-Грузия».
До 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря продолжали голодовку у центрального офиса ЕНД в Тбилиси. Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь. Прервать свою акцию они согласились в ответ на призыв экс-президента.
«Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы», - сказал Мелия.
Лидер основанной Саакашвили партии не уточнил, к каким методам прибегнут оппоненты властей, подчеркнув, что их борьба будет «многообразной и ненасильственной».
- Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время находится в тюрьме города Рустави. Экс-президента этапировали туда в ночь на четверг из военного госпиталя в Гори, где он проходил курс лечения после 50-дневной голодовки.
Коронавирус в Грузии: 2 103 новых случая заражения, 60 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 103 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,14%, за последние две недели – 5,55%, а за последнюю неделю – 5,58%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 936 844.
Более 48% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 013. В Имерети выявили 268 случаев заражения, в Аджарии – 218, в Самегрело и Земо Сванети – 141, в Шида Картли – 118, в Квемо Картли – 102, в Кахетии – 97, в Гурии – 78, в Мцхета-Мтианети – 34, в Самцхе-Джавахети – 28, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 60 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 13 860.
Выздоровели 1 553 человека, их общее число выросло до 896 868.
Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 1 149 956 человек, что составляет 40% взрослого населения Грузии. Только одну дозу вакцины получили 1 290 114 граждан или 44,9% взрослого населения. 73 465 человек уже сделали бустер-прививки.
На Новый год президент прочла письма нуждающихся детей, объяснив важность национального примирения
Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных семей, напомнив о важности общественного примирения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Я – Мари, мне 9 лет. У меня есть двое братьев, и мы из социально незащищенной семьи. Я никогда ни о чем не просила. Я хочу елку, у меня ее нет. Если у вас будет возможность, и вы меня порадуете, будет хорошо. Если нет, то я буду благодарна за то, чем вы меня порадуете.
- Здравствуйте, я - Вако Элбакидзе. Мне 7 лет и у меня есть маленькая сестра. Мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Я прошу вас, добрые люди, исполнить желание мое и моей сестры. Я надеюсь на вас и верю, что вы исполните мечту.
- Я – Нини, 5 марта мне исполнится 5 лет. Я очень жду, что Дед Мороз исполнит мое желание и принесет мне кухню. Я просила кухню и в прошлом году, но он не принес ее мне. Я не знаю, есть ли у вас возможность, но я надеюсь.
- Я – Ако, мне 11 лет. У меня есть четырехлетний брат Дато и сестра Нанка, ей год и четыре месяца. Мы социально незащищенные. Нас все порадует, на что у вас будет возможность. Особенно моего брата порадует увидеть вас. Мы ждем вас с радостью.
- Я – Анна, 11 лет. Я социально незащищенная. Я хочу, чтобы Дед Мороз меня порадовал и принес планшет. Моя мама не может его купить. У меня есть брат с сестрой и у брата лейкемия. Мы очень нуждаемся, потому много денег необходимо на его лечение.
- Я – Датуна, мне 8 лет. Я – социально незащищенный и очень хочу, чтобы мне принесли телефон, так как мой компьютер испортился, и я не могу подключится к онлайн-урокам. Я тоже хочу учится, как сверстники.
Президент Грузии пообещала, что новогодние желания этих детей будут исполнены, однако сотни детей в стране по-прежнему продолжат жить в нужде. Зурабишвили видит свою задачу в том, чтобы «найти пути национального согласия для будущего страны».
«Как ранее говорил Илья (Чавчавадзе): страна стоит перед большой пропастью - достаточно нас толкнуть, и мы сорвемся вниз. Но если Илья переживал из-за невежества, недостатка усилий, потери цели, то для нас дела обстоят еще хуже. Мы потеряли друг друга, мы толкаем друг друга к пропасти, нам уже не нужен враг, чтобы нас толкнуть, мы сами делаем его дело и толкаем друг друга…
Все мои усилия в эти дни и те, которые я приложу после Нового года и пока я нахожусь на этой должности, направлены на то, чтобы как-нибудь найти пути к друг другу. Суметь, слушая и говоря, а не рознью, спасти страну», - сказала Зурабишвили.
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