Митрополит Чкондиди госпитализирован после того, как был найден без сознания в келье

Президент США Джо Байден в воскресенье, как ожидается, проведет телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Во время звонка Байден намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудить с Зеленским подготовку к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома после того, как в четверг Байден провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет «Голос Америки».

Сам Джо Байден 31 декабря, во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне, в штате Делавэр, повторил в беседе с журналистами, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики.

«Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить», - подчеркнул глава Белого дома.

Байден также сказал, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было еще раз согласовано проведение дипломатических американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.

Разведки стран НАТО осенью заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления на Украине. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Главное требование российских властей заключается в том, чтобы расширение Североатлантического Союза не происходило за счет бывших советских республик.

В беседе с Байденом на этой неделе Путин, по информации Кремля, дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины «стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».