Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 14 тысяч

В Грузии за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 67 пациентов. Об этом сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

Общее число умерших от коронавируса в Грузии сегодня превысило 14 тысяч, пишет агентство «Новости-Грузия».

За последние 24 часа коронавирус был подтвержден у 3590 человек, при этом выздоровели 1955.

Всего в Грузии с начала пандемии было подтверждено 942 173 случаев коронавируса. Из них выздоровели 904 903 человек, скончались 14 009 пациентов.

Накануне в Грузии было проведено 39 315 тестов на коронавирус. Показатель выявления положительных ответов составил: за день – 9,13%, за 14 дней – 5,67%, за последние 7 дней– 6,26%.

Всего в Грузии было проведено 2 520 230 прививок, накануне привились 4520 человек.

По информации Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии подтверждено 148 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».