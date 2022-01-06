Отстраненный от должности глава района обратился к очамчирцам

Временно отстраненный от должности глава Очамчирского района самопровозглашенной республики Абхазия обратился к жителям в связи с инцидентом, произошедшим в новогоднюю ночь в ресторане сухумской гостиницы «Гаруда», в результате которого был ранен певец Тамаз Цулукия. Обращение Беслана Бигвава опубликовал Telegram-канал агентства «Апсныпресс».

«Ваши теплые слова и оценка моей работы в должности главы администрации – бесценны! Это то, ради чего стоит жить и творить добрые дела!

Конечно, я знал и чувствовал вашу поддержку, но честно признаюсь, не ожидал, что она настолько велика.

Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти!

Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий», – говорится в обращении Бигвава.

Как сообщалось ранее, Бигвава уже дал показания следствию. В абхазском МВД не указывают, является ли он подозреваемым. Ранее уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В МВД лишь говорят, что показания Бигвава «проверяются на данном этапе предварительного расследования».

Подробнее об инциденте, произошедшем в Абхазии в новогоднюю ночь, –в материале Елены Заводской.