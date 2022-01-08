Коронавирус в Грузии: 2 622 новых случая заражения, 28 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 622 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,52%, за последние две недели – 7,01%, а за последнюю неделю – 8,65%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 956 032.

Более 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 597. В Аджарии выявили 343 случая заражения, в Имерети — 179, в Шида Картли – 111, в Кахетии – 101, в Квемо Картли – 84, в Самегрело и Земо Сванети – 78, в Гурии – 48, в Мцхета-Мтианети – 48, в Самцхе-Джавахети – 30, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

От ковида умерли еще 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 156.

Выздоровели 1 126 человек, их общее число выросло до 911 666. На данный момент в Грузии 30 184 активных случаев коронавируса. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 28,4 тысячи.