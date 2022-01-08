Сторонники Саакашвили объявили о создании «групп неповиновения» и начале протестов

Сторонники заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о создании «групп неповиновения» и начале антиправительственных митингов по всей стране. О своих планах они объявили сегодня, 8 января, на акции у тюрьмы №12 в Рустави, где содержится Саакашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы предлагаем широкое объединение тем людям, которые желают в рамках мирных действий победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения», - сказал участник митинга Леван Мерабишвили.

Как пояснили протестующие, «группы неповиновения» будут устраивать «коридоры позора» представителям власти, а также проводить протестные шествия к различным госведомствам.

Сегодняшняя акция у руставской тюрьмы была приурочена к 100 дням заключения Саакашвили. Ее организовало недавно созданное объединение гражданских активистов «Сектор Миши». К митингу присоединились несколько десятков человек. Собравшиеся опротестовали то, что уже более недели к Саакашвили не допускают личного врача. Также они потребовали от Минюста восстановить заключенному экс-президенту право на телефонные звонки.