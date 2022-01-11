Приговор по делу против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели огласят 12 января

В Тбилисском городском суде завершился итоговый процесс по т.н. делу об отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии», банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели – отцом основателя оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. Как пишет СОВА, решение судья огласит завтра, 12 января, в 11:00 по тбилисскому времени.

«Это – политическая вендетта. У нас было предложение от Бидзины Иванишвили, кажется, в прошлом году, мол, давайте закончим. Знаете, как он хочет? Чтобы все перед ним были в долгу, вот чего он хочет. Либо ты должен быть у него в долгу, либо в его черном списке, чтобы всегда был компромат для давления. Он сумел этого добиться в масштабах всей страны – при помощи СГБ, подкупа, выдачей кредитов на кого-то, я говорю о чиновниках, передачей денег в белом конверте, это все реальность. Если мы не скажем правду в этой стране, мы останемся в этом болоте. Я не хочу в нем быть, уверен и вы тоже», – заявил Мамука Хазарадзе после заседания.

Ранее Хазарадзе удалили из зала суда. Между ним и прокурором произошла словесная перепалка, передает агентство «Новости-Грузия».

«Уже три года вы несете какую-то чушь, воздержитесь. Кому мы говорите о вежливости, вы ничего не путаете? Это не суд, вы рабы Бидзины», — заявил Хазарадзе прокурору, который призвал Хазарадзе прекратить угрозы. После словесной перепалки судья призвал лидера «Лело» покинуть зал суда.

Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе 24 июля 2019 года прокуратура обвинила в совершении групповой легализации незаконных доходов в размере 16 664 000 долларов, сопровождавшееся получением доходов в особо крупном размере (преступление предусмотрено подпунктом «а» 2-й части и подпунктом «в» 3-й части статьи 194 УК Грузии). Что касается Автандила Церетели, то прокуратура обвиняет бизнесмена в содействии Джапаридзе и Хазарадзе в легализации незаконных доходов. Сами обвиняемые считают дело «политическим» и указывают, что речь идет об обычном переводе денег между банком и его партнером. Кроме того, в деле нет пострадавшей стороны.