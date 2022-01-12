Александр Грушко: История НАТО связана с войнами и интервенциями, когда Россия останавливает войны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в трех регионах страны – Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Согласно опубликованным в среду указам, режим ЧП отменяется с 7 часов утра 13 января.

4 января Токаев на фоне беспорядков и массовых протестов в стране против резкого скачка цен на сжиженный газ ввел чрезвычайное положение сначала в Мангистауской области и Алматы, а позднее и на всей территории Казахстана на срок до 19 января.

12 января Токаев приехал в крупнейший город страны Алматы – впервые с тех пор, как он обратился за военной помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности, объяснив это необходимостью остановить сопровождавшиеся человеческими жертвами беспорядки и столкновения.

По информации президентской пресс-службы, в среду Токаев участвовал в рабочем заседании экстренных служб Алматы, а также встречался с родственниками и коллегами сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате последних событий в городе. Точное число жертв остается неизвестным.

Протесты, начавшиеся 2 января с Жанаозена, в Мангистауской области на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники высказывали недовольство ценами на газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.

Вечером 4 января вспыхнули беспорядки. В Алматы группы людей (до сих пор не ясно, идет ли речь об участниках мирных выступлений) громили и поджигали общественные и правительственные учреждения, магазины.

12 января казахстанские СМИ передали, что задержаны еще 1700 подозреваемых в участии в погромах и столкновениях. Тем самым общее число задержанных в связи со вспышкой насилия возросло примерно до 10 тысяч человек.

Правозащитники в ООН 11 января призвали руководство Казахстана остановить «безудержное применение силы, в том числе летального оружия, в отношении протестующих».

Касым-Жомарт Токаев утром 5 января, в самый острый период событий, объявил об отставке правительства и сместил 81-летнего Назарбаева с его пожизненного поста главы Совета национальной безопасности. Токаев также уволил главу Комитета нацбезопасности Карима Масимова – давнего союзника Назарбаева. К тому же Масимов был арестован по обвинению в госизмене. Под стражу были взяты еще несколько высокопоставленных сотрудников служб безопасности.

По словам Токаева, вывод контингента ОДКБ, основу которого составили российские военные, начнется 13 января. Президент Казахстана подчеркивает, что численность контингента составила чуть более двух тысяч военнослужащих, и что они «сыграли значительную роль в стабилизации ситуации в стране».

Как заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, члены миссии ОДКБ покинут Казахстан в течение десяти дней, начиная с четверга.

Волнения и беспорядки в Казахстане Токаев назвал попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят «иностранные террористы», но о каких странах речь, не сказал. Ряд экспертов, как отмечается в публикации RFE/RL, усмотрели в событиях в Казахстане схожесть с внутренней борьбой за власть - между Токаевым и людьми из окружения Назарбаева, который до последнего момента считался самой влиятельной политической фигурой в стране.