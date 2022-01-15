Еще восемь граждан Грузии вернулись на родину из Казахстана при помощи властей

Еще восемь граждан Грузии, в числе которых участники ансамбля «Илори», вернулись на родину из Казахстана 14 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

«Сегодня из Казахстана, из города Алма-Ата в направлении Грузии был осуществлен рейс, посредством которого восемь граждан Грузии, в том числе члены ансамбля «Илори», вернулись на родину», - сказано в заявлении.

В ведомстве отмечают, что после обострения ситуации в Казахстане с гражданами Грузии на местах находились в постоянной коммуникации посольство Грузии в Казахстане, а также консульство и представители грузинской диаспоры. При помощи диппредставительства они обеспечивались продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.

«К этому времени из Казахстана в Грузию вернулись уже более 100 граждан», - резюмировали в ведомстве.

Посольство Грузии в Казахстане работает в обычном режиме. Задействована «горячая линия», граждане могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58. Также соотечественники могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge.