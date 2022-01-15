В тбилисском баре туриста заставили заплатить почти тысячу лари за бокал пива

Турист из Германии обвиняет в мошенничестве и краже сотрудников тбилисского бара – иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива, сообщает телеканал «Мтавари».

Случай произошел в четверг, 13 января. Как утверждает немец, рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил ему счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.

«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», - рассказал турист журналистам.

Гражданин Германии уже обратился в полицию. В МВД Грузии до сих пор не сделали комментариев по факту.