Из-за ремонтных работ с 17 января в Тбилиси перекроют несколько улиц

В одном из центральных районов Тбилиси – Чугурети, на два месяца перекроют улицу Иване Джавахишвили, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Причина ограничений – ремонт дренажного коллектора. Они начнут действовать с 11:00 17 января.

Частные авто и общественный транспорт будут ездить по прилегающим улицам. В частности, машины, которые едут в сторону улицы Горького, смогут передвигаться по Гогиберидзе, Цинамдзгвришлили и Толстого. С Хетагурова в направлении Джавахишвили можно следовать по улицам Горького, Натишвили и Курдиани.

Небольшие изменения внесены в автобусные маршруты №59, №122, №91, №95, а также в маршруты микроавтобусов №62, №117.

Чугурети – не единственный район Тбилиси, где с понедельника будут действовать ограничения на передвижение. По причине ремонтных работ в течение месяца с 23:00 по 08:00 будет закрываться перекресток Цхнетской трассы и улицы Учанеишвили.

Кроме того, с ограничениями связан ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет с центром города спальные районы Самгори, Варкетили и Исани. Работы начнутся 17 января и будут продолжаться восемь месяцев. На первом этапе реконструкцию должны провести на отрезке проспекта от метро «Авлабари» до улицы Телави, на втором этапе – от улицы Телави до улицы Леха Качинского.