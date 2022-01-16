Коронавирус в Грузии: 5 504 новых случаев заражения, 24 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 5 504 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 51,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,62%, за две недели – 9,43%, за семь дней – 9,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 995 687.

Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 3 222. В Аджарии выявили 768 случаев заражения, в Имерети – 483, в Шида Картли – 203, в Самегрело и Земо Сванети – 184, в Квемо Картли – 189, в Кахетии – 159, в Гурии – 109, в Мцхета-Мтианети – 101, в Самцхе-Джавахети – 72, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.

От ковида умерли еще 24 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 449.

Выздоровели 1 065 человек, их общее число выросло до 925 137.

На данный момент в Грузии 52 771 активный случай коронавируса. Из них 4 393 (более 8% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 967 пациентов тяжелое, 293 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 051 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 46 327 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 54 гражданина, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.