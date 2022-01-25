Избиение подростка с ОВЗ: оппозиция вызывает в парламент премьера и главу МВД

Партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» вызывает в парламент премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главу МВД Вахтанга Гомелаури в связи с фактом избиения глухонемого подростка в Тбилисском метро. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель председателя партии Натия Мезвришвили.

Накануне СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как патрульный полицейский избил в комнате на станции метро молодого человека. По данным СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. Генеральная инспекция МВД сообщила, что начала изучать вопрос сразу после обнародования видеозаписи. Материалы были также переданы в Службу государственного инспектора, которая начала расследование по статье «превышение служебных полномочий». Уже задержаны двое сотрудников патрульной полиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщил о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.

«Реформа следственной системы приостановилась; Кроме того, упразднена единственная служба по предупреждению насилия - Служба государственного инспектора. Результат налицо, поэтому мы приглашаем в парламент министра и премьер-министра, чтобы они разъяснили ситуацию общественности, ответили на вопросы», - сказала Мезвришвили.

Она отметила, что будучи во власти, правительство Гахария в 2018 году начало системную модернизацию в правоохранительных органах, направленную на повышение качества работы полиции и устранение подобных тяжких преступлений. Именно с этой целью был создан Департамент по правам человека и стартовала реформа следственной системы.

По словам Мезвришвили, в то время была ужесточена политика, в том числе в отношении сотрудников полиции, совершивших насилие, и было положено начало созданию подразделения, специализирующегося на несовершеннолетних в правоохранительной системе. Мезвришвили заявила, что партия приветствует незамедлительное реагирование на факт Службы госинспектора, однако возлагает ответственность за случившееся на МВД и премьера.

Между тем обвинение в приостановке реформ в правоохранительной системе лидеры правящей партии «Грузинская мечта» называют «абсурдными».