В резолюции «Грузинской мечты» по Украине Россия не упоминается

«Грузинская мечта» и оппозиция не смогли согласовать текст резолюции в поддержку Украины. В документе, разработанном партией власти, Россия не упоминается. Речь идет о политическом акте в поддержку Украины, совместной разработки которого требовала парламентская оппозиция, впрочем, правящая команда замечания оппонентов не учла, пишет SOVA. Одним из основных требований оппозиции было упоминание РФ, как агрессора.

Текст резолюции, предложенный властями, выглядит следующим образом:

«Парламент Грузии придерживается принципов международного порядка, основанных на принципах международного права и общепризнанных норм международного сообщества, включая принципы нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства Парламент выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, создавая новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности.

Членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства, любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы. Предотвращение войны в Украине должно стать главной заботой международного сообщества Ввиду всего вышеизложенного, Парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине», - говорится в тексте резолюции.

По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, текст полностью лишен «провокационной и популистской риторики». Мдинарадзе подчеркнул, что в документе учитывались все мнения.

«Давайте мы не будем оценивать, что сложно, а что легко. Я сказал и еще раз повторю – мы постарались максимально учесть все мнения. Призыв этой резолюции, главный постулат, также исходит из того, что международное сообщество, наши международные партнеры вместе с нами, властью Грузии, должны суметь не допустить войну в Украине. Это интересы, из которых она вытекает. Были за столом радикально разные мнения, которые звучали два дня. Мы постарались, чтобы были учтены все мнения, чтобы все слова были взвешены и все фразы были, исходя из национальных интересов», - заявил Мамука Мдинарадзе.