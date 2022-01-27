Сборная Грузии по футзалу вышла в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Грузии обеспечила себе место в 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу за тур до конца группового этапа. Команда Автандила Асатиани переиграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1, проигрывая 0-1. Во втором матче группы Испания разошлась миром с Азербайджаном – 2:2.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Грузия – первый дебютант ЕВРО, выигравший два первых матча на турнире – со времен Азербайджана на ЕВРО-2010.

Заключительные матчи в группе D пройдут в субботу, когда Грузия сыграет в Гронингене с Испанией, а Азербайджан встретится в Амстердаме с Боснией и Герцеговиной, лишившейся шансов на продолжение борьбы на чемпионате. После этих встреч станут известны все участники плей-офф, который начнется в понедельник.

«Я так рад второй победе! Это большое испытание для сборной Грузии, и мы усердно работали, чтобы добиться этого. У меня просто нет слов... Наша команда преисполнена веры в себя и результат нашей работы. Мы провели четыре или пять дней в подготовке к этой игре. Изучали соперника и едва ли могли подготовиться лучше», – заявил игрок сборной Грузии Талес.

В дебютном матче на ЕВРО сборная Грузии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2.