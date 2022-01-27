Югоосетинский МИД назначил представителей в Южной Корее и Турции

МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия объявил о назначении своих представителей в Южной Корее и Турции.

По информации ведомства, представителем в Южной Корее будет уроженец села Кваиси Батрадз Плиев. С 1990 года Плиев проживает в российском городе Владивосток. В 2009 году он был избран заместителем председателя правления общественной организации Приморской осетинской диаспоры «Осетия».

Представлять югоосетинский МИД в Турции будет Хоситы Бурхан. Он родился в турецком городе Сивас. В 1989 году был одним из основателей Общества осетин Турции «Алан» в Стамбуле, а в 1994 году был избран его председателем. На съезде осетинского народа в Цхинвали в 2007 году ему вручили паспорт гражданина Республики Южная Осетия.

В декабре прошлого года югоосетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев посетил Турцию и провел ряд встреч с руководством и активом осетинской общины.

Ранее в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».