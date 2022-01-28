В Грузии выявлено 17 066 новых случаев коронавируса, скончалось 30 человек

В Грузии выявлено 17 066 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние сутки в стране выздоровели 5397 человек, скончались 30 пациентов.

Всего за 24 часа в стране было сделано 64 412 тестов (антигенных - 41 613, ПЦР - 22 799). Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: за минувшие сутки - 26,5%, в среднем за последние 14 дней - 17,88%, за последние семь дней - 22,1%.

Всего с начала пандемии в Грузии было выявлено 1 127 234 случая заражения коронавирусом, из них 986 928 человек выздоровели, 14 870 умерли.

Всего в стране было проведено 2 695 237 вакцинаций от коронавируса, при этом за день вакцинированы 7 997 человек.